立法會選舉｜六度參選方國珊勝出成「票后」 工聯會鄧家彪奪「票王」成功連任(梁柏晞報道)
【Now新聞台】新界西南選區第六次參選的專業動力方國珊，取代上屆最高票的民建聯李慧琼，成為新一屆「票后」。至於「票王」就是在九龍東選區成功連任的工聯會鄧家彪。
第六次參選的方國珊獲近5.9萬票，大幅抛離排第二、同樣成功當選的民建聯葉傲冬超過3.2萬票，方國珊是所有候選人中得票最多，她感謝競選團隊的付出。
立法會新界東南當選人方國珊：「其實沒有奇蹟，只是累積才有成績，所以今次我很衷心感謝各位選民與我見證這個奇蹟。等了這麼久，參選這麼多次，今次能當選其實不是在於票數，是在於市民對我的信任，每一票都非常重要。正如我之前都說，我沒有大黨的資源，多年走來不易，我的團隊比任何的團體做得更艱辛。」
至於得票第二高的是贏得超過5.3萬票、九龍東的工聯會鄧家彪，他同區有兩名民建聯對手，競逐連任的顔汶羽和首次參選立法會的觀塘區議員張培剛。張培剛得票約2.9萬票，以少於300票優勢驚險取得區內第二席，顏汶羽僅得2.4萬多票，連任失敗。
立法會九龍東落選人顏汶羽：「如果民建聯一隊出選票數還是跌了，所以對民建聯來說都是一個訊息，整體上我們的票都跌了，所以今次都是市民一個選擇。(但對結果是否都失望？)當然，在九龍東過了這麼多年，我亦在區內服務這麼長時間，我希望我的支持者會繼續支持民建聯，我一定會繼續留在九龍東。」
立法會九龍東當選人張培剛：「當選後第一個工作是去謝票，因為這個成績都是靠各方面的友好、義工和團隊，幫我們一齊打拼拿回來。其實我和(顏汶羽)都有優勝之處，沒甚麼特別，但我之後還有很多方面要向他請教。」
地方選區得票第三多候選人是上屆票后、參選九龍中的李慧琼，票數較鄧家彪少百多票，該區的另一名當選人是成功連任的楊永杰。
新界東北選區新民黨李梓敬和民建聯主席陳克勤成功連任；新界北選區則由新社聯譚鎮國，以及從黨友劉國勳手中接棒的民建聯姚銘勝出。
#要聞
