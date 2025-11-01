立法會選舉｜周六接獲14份提名表格 累計有148份提名

【Now新聞台】立法會選舉提名期開始超過一個星期，繼續有人報名參選，包括兩人參選工程界；而地區直選方面，九龍西再多一人報名，該區累計有四人報名參選。

提名期展開超過一星期，繼續有人報名參選功能界別，土木工程處前處長卜國明報名參選工程界，另一位參選的還有港大工程學院副院長霍偉棟，兩人同獲表明不競逐連任的工程界議員盧偉國站台支持。

立法會工程界參選人霍偉棟：「我希望可以運用過去經驗，將工程、創科以至新科技，可以培養一班新的工程從業員，利用這個新科技將工程帶上一個更高的階梯。」

立法會工程界參選人卜國明：「我在工程界服務了超過四十年，曾參與多項政策制訂以及重大工程項目，我2021年退休時擔任土木工程處處長，對政府運作及業界訴求有深入的了解。」

而在商界(第二)方面，中華總商會派出常務會董王紹基以及副會長姚祖輝兩人參選。

立法會商界(第二)參選人姚祖輝：「推動傳統產業升級轉型以及培育新興產業，希望在這裡可以幫到更多公司來港，第二個是幫助內地頭號企業或國企通過香港走向全世界。」

立法會商界(第二)參選人王紹基：「我在商會的人脈、朋友以及收到很多前輩認同，所以這次第八屆立法會選舉契機，我都希望透過實踐證明可以幫到商會做到更多工作。」

除了功能組別，地區直選亦再有人報名，民建聯鄭泳舜在該黨前主席曾鈺成陪同下報名，競逐連任九龍西議席。

立法會九龍西參選人鄭泳舜：「我是爭取第三屆連任，我相信在地區的經驗以至過往的公職，在大型體育事務、西九文化區及市建局，這些經驗都有助豐富整個九龍西區政綱的落實。」

連同現任同區立法會議員梁文廣、油尖旺區議員關煒曦以及經民聯龐朝輝，累計有四人報名。

立法會選舉提名期會到本月六日結束。

立法會周六接獲14份提名表格，累計有148份提名。

在地區直選方面，九龍東再多兩人報名，該區累計有4人參選。

而在功能界別方面，保險界有兩人參選。

至於選委界，再多五人報名參選，這個界別早前已經有39人報名參選，除了不同政黨代表，亦有商人、律師等，至今累計有44人報名，競逐選委界的40個議席。

