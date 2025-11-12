立法會選舉｜商界鼓勵員工投票 胡應湘：機會得來不易要盡公民責任(江瓔庭報道)

【Now新聞台】下月立法會換屆選舉投票，商界響應政府呼籲鼓勵員工投票。合和實業主席胡應湘接受本台專訪時指，期望員工盡公民責任，為香港選賢任能。

距離立法會換屆選舉不足一個月，多間公司都推出鼓勵員工投票的安排。在選舉當日，合和實業員工有靈活上班時間，集團主席胡應湘期望員工能更投入參與社會事務，自己亦會身體力行。

合和實業主席胡應湘：「自從有機會投票後，我每屆都有投票。我們要以智慧常識，挑選真正為香港服務的議員。我都是這樣跟員工說，這個機會得來不易，一定要薪火相傳一直傳下去，希望他們教導小朋友要知道投票是公民責任。」

立法會過去四年會期共通過130項法案，較對上一屆多六成。胡應湘認為議會效率反映了完善選舉制度成功，多名資深議員退下來，意味著將出現為數不少的新面孔，他對這班議會新丁亦有期望。

胡應湘：「最重要看他的人品，以及他以往的表現，在社區服務的經驗。我希望議員一定要認清國際形勢，尤其是有些國家想做世界霸權，知道自己、知道以往，因為歷史是永遠重複又重複，如果你能了解到歷史、了解到當前的形勢，跟隨來做就永遠走在前方。」

胡應湘期望新一屆立法會議員能針對香港定位，制定合適的法律，助力國家及香港發展。

