搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
立法會選舉｜塘尾道行人天橋兩選舉海報被毀 23歲男同日落網
再有立法會換屆選舉宣傳品被毀壞。警方周六早上約9時半巡查旺角塘尾道一條行人天橋期間，發現有兩張海報懷疑被人破壞，據悉涉事海報為立法會換屆選舉宣傳海報。
警方翻查閉路電視，包括「銳眼」計劃安排的閉路電視後，鎖定一名涉案23歲毛姓男子，並在同日晚上約7時半在棕樹街以涉嫌「刑事毁壞」拘捕他，他現正被扣留調查，案件交由旺角警區刑事調查隊第九隊跟進。
立法會選舉2025｜官方首辦選舉論壇 陳國基：政府或電視台主辦目的都一樣
▼偏頭痛—3種茶比咖啡有效▼
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉-塘尾道行人天橋兩選舉海報被毀-23歲男同日落網/621300?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
採訪日誌｜李小龍誕生85周年展香港站揭幕／旅發局簡介星期日舉行單車節
【Now新聞台】今日(11月24日)，港鐵與李小龍基金會及文化博物館合辦李小龍誕生85周年展在香港站揭幕。 另外，旅發局簡介星期日舉行的單車節，警務處及運輸署代表亦講解特別交通安排。#要聞now.com 影音新聞 ・ 3 小時前
西環小學被爆竊 男子空手而回被捕
西營盤一間小學本周三被爆竊，經點算後，學校並無財物損失。一名41歲本地男子被捕，警方正調查有否牽涉更多案件。 男子經窗戶爬入學校 警方在本周四接報，指一間位於西營盤的小學窗戶被破壞，校舍懷疑被爆竊。閉路電視顯示一名男子在前一晚，經窗戶爬入學校，之後在校舍內徘徊，企圖盗竊。 警方翻查閉路電視片段，成am730 ・ 1 天前
西貢男工人被困污水井獲救昏迷送院
【Now新聞台】西貢有工人被困污水井，獲救昏迷送院。 警員封鎖現場調查。上午十時許，警方接報一名40多歲男工人，被發現暈倒在西貢響鐘路一個污水井內，消防員接報到場將傷者救出，昏迷送往將軍澳醫院搶救，勞工處正調查事件。工業傷亡權益會指，該名男工人與工友為石屎牆鑽洞期間衣物被鑽機攪住，導致頸部受傷，目前已脫離危險期。現場為渠務署新建的污水廠地盤，渠務署於社交平台指，最近完成了上蓋結構工程，根據風險評估，事發地點並非密閉空間。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
將軍澳驚現骸骨 警方相信是不明動物屍骨
將軍澳至善街驚現細小骸骨，引起市民驚恐，警方經初步調查，相信是不明動物的屍骨。 案件列作「動物屍體發現」處理 有網民近日在社交平台發布圖片，指在將軍澳將南舊橋附近，發現一堆細小的白骨。警方今日表示，在本月16日下午3時18分接獲途人報案，指在至善街5號發現一些骨頭。警員接報到場，經初步調查，相信屬於不明動物am730 ・ 1 天前
立法會選舉2025︱廣告鋪天蓋地 總有一張喺左近 宣傳開支1.77 億元創新高︱Yahoo圖輯
【Yahoo新聞報道】立法會選舉下月 7 日舉行，政府早前已發起了排山倒海的宣傳攻勢，讓香港街頭巷尾、媒體網絡都被各式各樣的選舉廣告鋪天蓋地般覆蓋。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
加拿大卑詩省灰熊攻擊師生 2人命危2人重傷
（法新社蒙特婁21日電） 加拿大卑詩省政府今天搜捕一頭從偏遠森林竄出的灰熊，這頭灰熊襲擊多名兒童與老師，有2人傷勢「危急」。卑詩省衛生服務局（PHSA）在聲明中表示，傷者中有2人傷勢「危急」，2人情況「嚴重」。法新社 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期熱選（22/11-26/11）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，俊味牌急凍水晶蝦餃 $54.9/2件、麵之砂押美味蕎麥麵/烏冬麵/素麵 $29.9/3件、Tres Palacios智利紅酒 $189/2件、ORION薯片 $16.5/2件、Tres Palacios Cholqui紅酒 $189/件！YAHOO著數 ・ 1 天前
石鼓洲南丫島先後現浮屍 1男1女身份未明
石鼓洲南丫島先後現浮屍。今日(23日)下午2時許，在石鼓洲對開約兩公里海面，有途人發現一名女子載浮載沉，救援人員接報到場，將女子救起，證實她當場死亡。am730 ・ 14 小時前
mandycat office：唔係催你
最憎人不停問住Any Updates, 有update就up咗你啦！ 文地貓周邊產品：https://mandycat.com/shop/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.comMandyCats文地貓 ・ 2 小時前
【7-11】買極上飯糰系列兩件 加$2即配菓汁先生橙汁/蘋果汁（即日起至25/11）
今個星期一至二，到7-eleven買7-SELECT 極上飯糰系列兩件，加$2即配菓汁先生橙汁/蘋果汁（360毫升），午餐都可以抵食、飽肚又滿足！YAHOO著數 ・ 1 小時前
Ray Online｜區議員扮投票箱街馬跑10公里 陳美寶率官員披選舉毛巾跑
立法會換屆選舉下個月7號投票，政府最近都落力喺社區唔同活動宣傳。今日舉行嘅香港街馬10公里賽事，西貢區議員張展鵬就化身成投票箱，將「票箱家族」嘅藍小寶、紅小寶同白爺爺着上身，又同時手持一疊投票日宣傳扇。張展鵬喺社交平台話，沿途見到唔少跑手都好鍾意佢一身票箱造影，互相打氣之餘仲一齊影相留念。am730 ・ 18 小時前
聖誕好去處2025｜Sanrio人氣角色登陸海洋公園！設20個角色主題互動遊戲、見面會、周年派對活動、限定精品美食
Sanrio迷注意！香港海洋公園於今年12月13日至2026年8月23日期間，推出Sanrio characters「蔚藍海洋之旅」活動，6大人氣角色Hello Kitty、Cinnamoroll、My Melody、Kuromi、Pompompurin及Hangyodon化身海洋冒險隊，登陸海洋公園！全園不但設有20個角色主題互動遊戲，還有主題打卡位、My Melody & Kuromi 派對屋、Sanrio Characters見面會、限定周邊精品等，定必成為粉絲、親子、情侶最新打卡聖地！Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
以巴戰爭︱香港醫護走進加沙醫院 在有限的資源和無限的傷者中抉擇︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】以巴戰爭持續兩年，其中加沙地區的醫療系統早已在戰火下崩潰。自2024年起，6位香港紅十字會資深醫護人員先後隨紅十字國際委員會（ICRC）前往加沙戰地醫院，參與醫療救援。當地醫療資源短缺，面對有限的人手和資源，醫護人員每日都要作出艱難的抉擇。Yahoo新聞 ・ 1 天前
油麻地幸運大廈七旬翁食麵鯁喉 送院搶救惜返魂乏術
油麻地一名老翁懷疑食麵鯁死。警方今日下午2時許接獲一名女子報案稱，其76歲余姓丈夫在油麻地柯士甸道65號幸運大廈的寓所內，懷疑食麵時鯁喉並暈倒。救援人員接報到場，把老翁昏迷被送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終返魂乏術，案件列作「送院時死亡」，老翁死因有待驗屍後確定。 本港在兩個月內亦曾發生同類意外，上月28日一名老婦在am730 ・ 17 小時前
中環碼頭有新渡輪撞向岸邊毀欄杆石壆 幸無人受傷
中環碼頭有渡輪撞毀碼頭石壆。今日早上9時許，從長洲往中環的三層高新渡輪「新超號」在中環5號碼頭泊岸期間，懷疑因船邊纜繩折斷，導致船頭撞向碼頭邊的樓梯石壆、頂蓋和約1米乘2.5米的欄杆，無人受傷。警方接獲途人報案到場處理，初步調查後將事件列作船隻碰撞。 運輸署已要求渡輪營辦商調查事件並提交報告，同時確保渡輪服務不受am730 ・ 16 小時前
古埃及展入場大排長龍 故宮文化博物館允周六持票者 3 個月內免費重訪︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港故宮文化博物館就「古埃及文明大展」昨日（ 22 日）的入場安排致歉，因應公眾反應熱烈，現場輪候人數眾多，需排隊等候。館方宣布，為感謝輪候觀眾的支持，持有昨日門票的訪客，可於即日起計的 3 個月內，再次免費入場一次。Yahoo新聞 ・ 1 天前
西營盤有學校遇竊 警方拘一疑犯
【Now新聞台】西營盤有學校懷疑被爆竊，警方拘捕一人。 檢獲的證物包括螺絲批、運動鞋及衣服等。警方指，周四接報，一間位於西營盤的學校有窗戶被破壞，懷疑遭到爆竊，翻查學校閉路電視後，發現有男子於周三晚上經窗戶爬入學校，在校內徘徊懷疑企圖盜竊。警方經調查後，周五在彩虹以入屋犯法罪，拘捕一名報稱裝修工人的41歲男子，警方指案件仍在調查，包括調查涉案男子是否涉及其他案件，而涉事學校經點算後沒有發現有任何財物損失。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
黃大仙鳳德邨企圖謀殺案 48 歲父疑服老鼠藥後再餵 11 歲女 二人清醒送院｜Yahoo
黃大仙鳳德邨發生一宗企圖謀殺案，一名 48 歲男子懷疑飲混入老鼠藥的龍眼蜜，企圖輕生，再餵 11 歲女兒飲用。事主母親發現他嘔吐，遂揭發事件並報警，父女二人清醒送院。警方調查後將父親拘捕，案件暫列企圖謀殺，由黃大仙重案組跟進。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
佐藤健訪港 幸運粉絲野生捕獲！柯打偶像同款美食脆皮雞及蟹粉小籠包
人氣日星佐藤健上週訪港，於11月19日在亞博舉辦粉絲見面會，吸引不少粉絲買飛捧場！作為粉絲最開心的是莫過於在街上可以野生捕獲偶像，來個近距離的接觸！日前就有佐藤健粉絲在社交平台Threads分享在圓方食飯期間看到偶像佐藤健出現，揚言是因得到神仙運氣才會見到，還特別吃了與偶像同款的脆皮雞及蟹粉小籠包，想知道哪間餐廳，就要看看Yahoo Food的內文介紹！Yahoo Food ・ 4 小時前
古埃及文明大展｜4日逾1.6萬觀眾入場 故宮博物館：將持續檢討安排
香港故宮文化博物館現正舉行特別展覽「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」，不過在開放後首個周末就因入場人數眾多引起混亂。由於訪客人數眾多，博物館宣布上午11時起暫停發售所有現場門票，並稱將視乎現場情況在黃昏時段恢復售票。及至下午，博物館指現場售票已於下午3時30分起恢復，即一度暫停4.5小時，又稱現場發售的展覽門票有限、am730 ・ 12 小時前