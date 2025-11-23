立法會選舉｜塘尾道行人天橋兩選舉海報被毀 23歲男同日落網

【Now新聞台】西營盤有學校懷疑被爆竊，警方拘捕一人。 檢獲的證物包括螺絲批、運動鞋及衣服等。警方指，周四接報，一間位於西營盤的學校有窗戶被破壞，懷疑遭到爆竊，翻查學校閉路電視後，發現有男子於周三晚上經窗戶爬入學校，在校內徘徊懷疑企圖盜竊。警方經調查後，周五在彩虹以入屋犯法罪，拘捕一名報稱裝修工人的41歲男子，警方指案件仍在調查，包括調查涉案男子是否涉及其他案件，而涉事學校經點算後沒有發現有任何財物損失。#要聞

now.com 新聞 ・ 1 天前