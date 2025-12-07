立法會選舉｜多名選委會界別選民到會展投票 選出40名立法會議員(梁潔瀅 報道)

【Now新聞台】而選委會界別選民就在灣仔會展投票，將選出四十名立法會議員。

多名選委會界別選民早上陸續到灣仔會展票站投票，包括恒地集團主席李家傑、合和實業主席胡應湘、全國政協常委兼、中華總商會會長蔡冠深、港鐵行政總裁金澤培及影星甄子丹等人。

新鴻基地產執行董事郭基煇：「香港現在比任何時候更需要一班有擔當、有能力，亦會檢討制度、聽取民意的議員，所以我很希望新一屆的立法會會與市民一起同行。」

前全國政協常委陳永棋：「我看當選的議員不一定只是為商界。商界很重要，但全香港市民的福祉和商界是息息相關，所以我們的議員是為香港的前途、為香港去打拼，如何做大香港這個餅，令到全港市民都可以安居樂業，以及他們的生活越來越好。」

長和主席李澤鉅亦有到場投票。

選委會界別採取全票制，約1500名選民將會從50名候選人中選出40名立法會議員。有選委指投票氣氛良好。

全國港澳研究會副會長譚耀宗：「(票站)秩序很好，每個選委都有機會看到候選人，亦都熱烈握手、互相鼓勵，氣氛很好，我看到人們來得很密。」

全國政協常委林建岳：「感謝香港人在承受巨大傷痛下，為了未來放下傷痛，去支持立法會的選舉，以表明香港市民是寄望立法會可以救災善後，以後香港的發展發揮更重要的作用。」

前政務司司長唐英、蘭桂坊集團主席盛智文及前食衞局局長高永文等人亦有到場投票。

