立法會選舉｜孫玉菡巡視院舍外展票站 稱運作順暢受院友歡迎

【Now新聞台】為了便利選民投票，機場及港珠澳大橋等地設有邊境票站，方便往返內地及海外的選民，今次亦設立了3個院舍外展投票站。勞工及福利局局長孫玉菡表示，票站會服務約350名選民，受到院友及員工歡迎。

設在機場二號客運大樓的邊境票站，早上七時半起開放投票，現場有指示牌顯示投票的輪候時間，有工作人員舉牌指示票站的位置。

不少選民特地坐飛機回港投票。

官小姐：「我覺得香港做得很好，宣傳得很好，我在北京經常看到相關新聞，都覺得回來一次，支持一下香港都是好事來的。」

丁小姐：「我住在上海，特意回來。(為甚麼這麼遠都回來？)都是盡一個香港市民的責任。」

為了方便內地及海外已經預先登記的選民投票，港珠澳大橋香港口岸，以及上水港鐵站附近的兩間學校亦設有邊境票站。

今屆選舉亦設有3個院舍外展投票站，勞工及福利局局長孫玉菡早上到位於古洞的外展投票站，巡視票站情況，與投票的長者交談。他表示，三個票站會服務約350名選民，其中以古洞最多人登記。

勞工及福利局局長孫玉菡：「很順暢、很成功，無論院友，或者我和員工談天，大家都表示方便了很多。老友記不需要來回兩程車，投完票就可以做今日的活動，有些行動力好的說會外出飲茶。檢討方面，會向選委會反映今次的外展票站效果如何，以我今天所見，效果非常之好，受到院友及員工歡迎。」

票站分別設在古洞、葵涌，以及黃竹坑，三個外展票站的設置及投票程序與一般票站規格相同，不過總開放時間少六小時。

另外，當局亦設有專屬投票站，其中10個為公務員而設，地點包括灣仔警署等，亦有7個醫管局醫護人員專屬票站，以及兩個少數族裔專屬票站。

