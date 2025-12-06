立法會選舉｜專屬票站早上八時半起開放 便利公務員及醫管局醫護等

【Now新聞台】今次選舉設有19個專屬票站便利公務員、醫管局醫護，以及少數族裔投票，專屬票站由早上八時半起開放。

為公務員而設的專屬票站合共有十個，分別設於灣仔警總等警署、警方設施或懲教署設施。

至於為醫管局醫護而設的專屬票站就有7個，分別設在荔景社區會堂，以及鄰近公立醫院的學校，亦有兩個少數族裔專屬票站位於九龍公園體育館及鄧肇堅維多利亞官立中學，開放時間由早上八時半至晚上九時半。

今次選舉亦有為指定院舍職員及院友設立三個外展票站，開放時間由早上八時半至晚上六時半。

#要聞