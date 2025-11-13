立法會選舉｜張國鈞葉文娟聯同多位局長以家鄉話呼籲選民投票

【Now新聞台】律政司副司長張國鈞聯同特首辦主任葉文娟，以及多位局長一同以家鄉話，呼籲在港的鄉親選民下月在立法會選舉中投票。

律政司副司長張國鈞：「我是客家人，投票很重要，記得12月7日投票日，跟親朋好友去投票。」

財經事務及庫務局局長許正宇、教育局局長蔡若蓮：「我是福建人，12月7日是咱香港立法會選舉的大日子，盼望各位福建鄉親選民一起去投票，支持咱的候選人。」

勞工及福利局局長孫玉菡：「我是山東人，12月7日立法會選舉，山東老鄉一定要出來投票，選出你喜歡的議員。」

廣告 廣告

行政長官辦公室主任葉文娟：「我是潮州人，是自己人，投票才會贏，這一票是你為自己來投票，也是為香港來投票。」

公務員事務局局長楊何蓓茵：「我是廣東番禺人，大家都要好好利用手上的選票，選出你們信任的議員，公務員同事要一起去投票。」

#要聞