立法會選舉｜張宇人陳健波宣布下屆不參選

【Now新聞台】兩名資深立法會議員張宇人及陳健波宣布不參選下屆立法會選舉。

76歲飲食界議員張宇人在網上宣布不會參選，期間他如常出席活動。

立法會議員(飲食界)張宇人：「你繼續看facebook就可以，已很詳盡，達到2分鐘多，已說完。」

他表示，離開立法會後會繼續為業界及市民發聲。

張宇人：「考慮到一國兩制發展、飲食界需要，經過我跟我自由黨的黨友、家人、朋友及生意夥伴商量後，我慎重考慮完，決定我不會參選、不會參選第八屆立法會，讓有心有力的年青才俊更多鍛煉成長的機會，我亦會全力支持他們參選。」

張宇人由2000年開始透過功能界別擔任立法會議員，是今屆最年長及資深議員，任內多次發表爭議性言論，包括近日指輸入外勞令香港打工仔「開心了」、2010年最低工資立法爭議期間提出應訂於20元。

2010年3月18日，時任立法會財委會主席張宇人：「在我的評估，就大約20元，殺傷力不大，這個大家認為是接受得到的。」

保險界議員陳健波同日亦在社交平台宣布，不參選年底的換屆選舉。他指是考慮到自己已經擔任了四屆立法會議員，認為目前是合適時間交棒予有心、有抱負的有能之士，希望新一屆立法會有更多年輕人加入。

陳健波在2008年開始透過功能界別出任議員，擔任財委會主席多年，在反修例事件期間曾多次批評泛民議員。在2020年內會選主席風波，獲立法會主席梁君彥委任主持會議。

年屆「7字頭」的梁君彥、選委界議員馬逢國及68歲的社福界議員狄志遠，早前已宣布不參選下屆立法會選舉。

