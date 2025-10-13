立法會選舉｜張欣宇重申因家庭原因不參選 與議會生態無關(江瓔庭報道)

【Now新聞台】至今有11名議員已經宣布不會參選，除了年過70歲的議員外，還有4名未滿70歲的議員宣布不尋求連任，包括36歲的張欣宇，他重申是因家庭原因決定不參選。

除了資深議員「退下火線」，亦有做了一屆的議員不繼續參選，香港新方向張欣宇是其中一位。

立法會議員(新界北)張欣宇：「家中在這段時間遇到很難行的路，沒有其他考慮因素。(與議會生態有否關係？)沒有關係的。」

新民黨有兩名議員年過70歲，其他黨員會否繼續參選亦備受關注。

立法會議員(選舉委員會)容海恩：「(如果葉劉淑儀和黎棟國不選，黨會否仍有人擔大旗？)晚一點待黨公布，對的，晚一點待黨公布，謝謝。(你自己會否參選？)」

第八屆立法會選舉會在12月7日投票。

