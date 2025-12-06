宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
立法會選舉丨濕地公園、公眾泳池、科學館、太空館免費開放 憑投票心意謝卡獲$50現金券、戲院購票半價
12月7日是立法會換屆選舉投票日，因應宏福苑大火，政府將不會舉辦選舉繽紛日，西九文化區的「同心投票創未來大滙演」、多區嘉年華亦會取消，而部分優惠則會繼續推行，包括康文署免費開放公眾游泳池、香港科學館、香港太空館等。
為提高社會對選舉關心的氣氛和提醒市民履行公民責任，政府多個部門安排在12月6及7日免費開放設施或提供禮物或優惠。
1. 漁農署轄下香港濕地公園免費開放
2. 康文署轄下的公眾游泳池、香港科學館、香港太空館和香港藝術館的收費展覽免費開放
3. 回收可獲雙倍「綠綠賞」積分
綠綠賞會員於12月6至7日到「綠在區區」任何一個回收環保站、回收便利點、回收流動點或智能回收箱提交指定回收物，包括廢紙、金屬、塑膠、玻璃容器、「四電一腦」受管制電器、小型家電、慳電膽／光管、充電池和紙包飲品盒，每類指定回收物可獲雙倍積分。
4. 食物環境衞生署街市
食環署會在不同街市進行宣傳選舉的活動，並向市民派發小禮品。
5. 房屋委員會的指定商場、街市及油塘「大本型」商場
顧客於香港房屋委員會轄下指定商場或街市消費（商場消費滿$200或街市消費滿$100），可額外享有一小時免費泊車優惠，最多可享四小時免費泊車優惠。
於油塘「大本型」消費滿$200，可額外享有一小時免費泊車優惠，最多可享三小時免費泊車優惠。
6. 活化歷史建築伙伴計劃 14 個項目
活化歷史建築伙伴計劃的14個項目亦會提供不同優惠，包括免費導賞團、購物折扣等。（按此參閱詳情）
7. 法定古蹟景賢里
將開設導 賞團予市民免費報名參加。
8. 元創方PMQ
市民參加導賞團，可獲精美 紀念品。
憑「心意謝卡」獲消費優惠券、半價戲飛
為響應政府呼籲市民積極投票，港鐵、新世界發展、周大福創建、佐丹奴等機構亦推出優惠，憑12月7日立法會選舉投票日投票後派發的「心意謝卡」，即可獲一系列消費優惠。
港鐵商場 「投票有禮」抽獎贏$50,000港鐵商場電子禮券
MTR Mobile登記用戶於2025年12月7日至12月14日，只需持有投票「心意謝卡」前往港鐵商場推廣活動攤位／顧客服務中心登記，即可獲得《投票有禮》抽獎機會一次，有機會得到價值$50,000港鐵商場電子禮券（名額1名）、價值$10,000 港鐵商場電子禮券（名額10名）、價值$1,000 港鐵商場電子禮券（名額300名）。
新世界發展 K11 MUSEA、K11 Art Mall送$50電子消費優惠券
由2025年12月7日至2026年1月8日，於K11 MUSEA或K11 Art Mall，憑今年12月7日立法會選舉投票日投票後獲得由政府派發的「心意謝卡」，即可換領價值$50電子消費優惠券，於超過300間指定商戶使用及享超過20間餐飲商戶優惠。
周大福創建
香港會議展覽中心：價值$500的餐飲優惠券(消費滿$1,000可用)，共1,500張，總值75萬港元
港怡醫院：價值$1000體檢或醫美優惠券(消費滿$2,000可用)，共500張，總值50萬港元
周大福人壽：價值$1000的保費折扣券(指定產品消費滿1萬港元可用)，共127張，總值12.7萬港元
啟德體育園 送$300電子消費優惠券
啟德零售館提供價值$300的電子消費優惠券(消費滿$600可用)，共4,000張，總值120萬港元。
佐丹奴 送$100電子消費優惠券
佐丹奴提供購物優惠券(消費滿$600即可獲得$100折扣)，共3000張，總值30萬港元。
優品360˚、FoodVille
12月7日至12月9日期間，顧客憑投票「心意謝卡」消費滿$120，即可享9折。
昂坪360 來回纜車門票$127
於2025年12月7日至12月22日期間，成人及長者可於東涌纜車站或昂坪纜車站的售票處出示2025度立法會換屆選舉「心意謝卡」，即可享優惠價$127購買於成人或長者來回纜車(標準車廂)門票一張。
半價購買戲票
12月7日憑投票「心意謝卡」，到多間戲院票房購買當日戲票，可享5折優惠，每卡限買一張。
參與影院：
星達院線、百老匯院線、CGV Cinema、華懋電影院、影藝戲院、Cinema City、英皇戲院、Lumen Cinema、MCL院線、新寶院線、新光黃埔
