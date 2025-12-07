立法會選舉｜投票率不斷更新（13:30）

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
【Now新聞台】立法會選舉投票今日舉行，下列為選舉事務處公布的最新投票率。
【13:30】選舉事務處︰截至下午1時30分，地方選區累積投票人數627,139，投票率是15.18%；功能界別累積投票人數35,601，投票率是18.55%；選舉委員會界別累積投票人數1,302，投票率是88.81%。
【12:30】地方選區累積投票人數536,527，投票率是12.99%
地區 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
香港島東 / 379,926 / 49,643 / 13.07%
香港島西 / 342,123 / 43,383 / 12.68%
九龍東 / 441,663 / 59,081 / 13.38%
九龍西 / 345,661 / 42,882 / 12.41%
九龍中 / 421,235 / 54,568 / 12.95%
新界東南 / 439,546 / 56,218 / 12.79%
新界北 / 408,660 / 52,718 / 12.90%
新界西北 / 436,087 / 58,277 / 13.36%
新界西南 / 471,045 / 64,356 / 13.66%
新界東北 / 445,352 / 55,401 / 12.44%
功能界別累積投票人數30,166，投票率是15.72%
功能界別 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
鄉議局 / 155 / 107 / 69.03%
漁農界 / 172 / 133 / 77.33%
保險界 / 111 / 48 / 43.24%
航運交通界 / 217 / 113 / 52.07%
教育界 / 74,618 / 9,769 / 13.09%
法律界 / 6,328 / 924 / 14.60%
會計界 / 23,937 / 3,020 / 12.62%
醫療衞生界 / 49,316 / 6,363 / 12.90%
工程界 / 9,699 / 2,539 / 26.18%
建築、測量、都市規劃及園境界 / 8,212 / 1,814 / 22.09%
勞工界 / 881 / 596 / 67.65%
社會福利界 / 11,217 / 1,714 / 15.28%
地產及建造界 / 557 / 222 / 39.86%
旅遊界 / 173 / 85 / 49.13%
商界（第一） / 903 / 354 / 39.20%
商界（第二） / 323 / 133 / 41.18%
商界（第三） / 307 / 307 / 100.00%
工業界（第一） / 345 / 138 / 40.00%
工業界（第二） / 474 / 156 / 32.91%
金融界 / 91 / 40 / 43.96%
金融服務界 / 562 / 182 / 32.38%
體育、演藝、文化及出版界 / 255 / 125 / 49.02%
進出口界 / 311 / 140 / 45.02%
紡織及製衣界 / 322 / 107 / 33.23%
批發及零售界 / 1,673 / 446 / 26.66%
科技創新界 / 71 / 69 / 97.18%
飲食界 / 129 / 65 / 50.39%
香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界 / 557 / 457 / 82.05%
選舉委員會界別累積投票人數1,241，投票率是84.65%
選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
1,466 / 1,241 / 84.65%
【11:30】地方選區累積投票人數426,900，投票率是10.33%；功能界別累積投票人數23,890，投票率是12.45%；選舉委員會界別累積投票人數1,137，投票率是77.56%。
地區 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
香港島東 / 379,926 / 39,465 / 10.39%
香港島西 / 342,123 / 34,501 / 10.08%
九龍東 / 441,663 / 47,425 / 10.74%
九龍西 / 345,661 / 34,050 / 9.85%
九龍中 / 421,235 / 43,344 / 10.29%
新界東南 / 439,546 / 44,114 / 10.04%
新界北 / 408,660 / 42,034 / 10.29%
新界西北 / 436,087 / 46,472 / 10.66%
新界西南 / 471,045 / 51,589 / 10.95%
新界東北 / 445,352 / 43,906 / 9.86%
功能界別 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
鄉議局 / 155 / 93 / 60.00%
漁農界 / 172 / 117 / 68.02%
保險界 / 111 / 40 / 36.04%
航運交通界 / 217 / 100 / 46.08%
教育界 / 74,618 / 7,608 / 10.20%
法律界 / 6,328 / 708 / 11.19%
會計界 / 23,937 / 2,272 / 9.49%
醫療衞生界 / 49,316 / 5,007 / 10.15%
工程界 / 9,699 / 2,048 / 21.12%
建築、測量、都市規劃及園境界 / 8,212 / 1,424 / 17.34%
勞工界 / 881 / 536 / 60.84%
社會福利界 / 11,217 / 1,341 / 11.96%
地產及建造界 / 557 / 172 / 30.88%
旅遊界 / 173 / 71 / 41.04%
商界（第一） / 903 / 305 / 33.78%
商界（第二） / 323 / 108 / 33.44%
商界（第三） / 307 / 306 / 99.67%
工業界（第一） / 345 / 113 / 32.75%
工業界（第二） / 474 / 130 / 27.43%
金融界 / 91 / 34 / 37.36%
金融服務界 / 562 / 154 / 27.40%
體育、演藝、文化及出版界 / 255 / 101 / 39.61%
進出口界 / 311 / 123 / 39.55%
紡織及製衣界 / 322 / 88 / 27.33%
批發及零售界 / 1,673 / 359 / 21.46%
科技創新界 / 71 / 63 / 88.73%
飲食界 / 129 / 56 / 43.41%
香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界 / 557 / 413 / 74.15%
選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
1,466 / 1,137 / 77.56%
【10:30】地方選區累積投票人數299,950，投票率是7.26%
地區 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
香港島東 / 379,926 / 27,797 / 7.32%
香港島西 / 342,123 / 23,924 / 6.99%
九龍東 / 441,663 / 33,976 / 7.69%
九龍西 / 345,661 / 23,876 / 6.91%
九龍中 / 421,235 / 30,459 / 7.23%
新界東南 / 439,546 / 30,682 / 6.98%
新界北 / 408,660 / 29,469 / 7.21%
新界西北 / 436,087 / 32,557 / 7.47%
新界西南 / 471,045 / 36,541 / 7.76%
新界東北 / 445,352 / 30,669 / 6.89%
功能界別累積投票人數17,063，投票率是8.89%
功能界別 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
鄉議局 / 155 / 53 / 34.19%
漁農界 / 172 / 96 / 55.81%
保險界 / 111 / 33 / 29.73%
航運交通界 / 217 / 80 / 36.87%
教育界 / 74,618 / 5,339 / 7.16%
法律界 / 6,328 / 497 / 7.85%
會計界 / 23,937 / 1,550 / 6.48%
醫療衞生界 / 49,316 / 3,492 / 7.08%
工程界 / 9,699 / 1,504 / 15.51%
建築、測量、都市規劃及園境界 / 8,212 / 1,024 / 12.47%
勞工界 / 881 / 452 / 51.31%
社會福利界 / 11,217 / 950 / 8.47%
地產及建造界 / 557 / 125 / 22.44%
旅遊界 / 173 / 58 / 33.53%
商界（第一） / 903 / 210 / 23.26%
商界（第二） / 323 / 78 / 24.15%
商界（第三） / 307 / 305 / 99.35%
工業界（第一） / 345 / 85 / 24.64%
工業界（第二） / 474 / 81 / 17.09%
金融界 / 91 / 26 / 28.57%
金融服務界 / 562 / 121 / 21.53%
體育、演藝、文化及出版界 / 255 / 79 / 30.98%
進出口界 / 311 / 97 / 31.19%
紡織及製衣界 / 322 / 66 / 20.50%
批發及零售界 / 1,673 / 238 / 14.23%
科技創新界 / 71 / 47 / 66.20%
飲食界 / 129 / 45 / 34.88%
香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界 / 557 / 332 / 59.61%
選舉委員會界別累積投票人數900，投票率是61.39%
選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
1,466 / 900 / 61.39%
【09:30】地方選區累積投票人數172,537，投票率是4.18%
地區 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
香港島東 / 379,926 / 16,051 / 4.22%
香港島西 / 342,123 / 13,870 / 4.05%
九龍東 / 441,663 / 19,472 / 4.41%
九龍西 / 345,661 / 13,725 / 3.97%
九龍中 / 421,235 / 17,596 / 4.18%
新界東南 / 439,546 / 17,522 / 3.99%
新界北 / 408,660 / 16,756 / 4.10%
新界西北 / 436,087 / 18,832 / 4.32%
新界西南 / 471,045 / 21,134 / 4.49%
新界東北 / 445,352 / 17,579 / 3.95%
功能界別累積投票人數10,494，投票率是5.47%
功能界別 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
鄉議局 / 155 / 33 / 21.29%
漁農界 / 172 / 61 / 35.47%
保險界 / 111 / 23 / 20.72%
航運交通界 / 217 / 55 / 25.35%
教育界 / 74,618 / 3,248 / 4.35%
法律界 / 6,328 / 293 / 4.63%
會計界 / 23,937 / 913 / 3.81%
醫療衞生界 / 49,316 / 2,051 / 4.16%
工程界 / 9,699 / 961 / 9.91%
建築、測量、都市規劃及園境界 / 8,212 / 638 / 7.77%
勞工界 / 881 / 346 / 39.27%
社會福利界 / 11,217 / 581 / 5.18%
地產及建造界 / 557 / 69 / 12.39%
旅遊界 / 173 / 35 / 20.23%
商界（第一） / 903 / 126 / 13.95%
商界（第二） / 323 / 44 / 13.62%
商界（第三） / 307 / 295 / 96.09%
工業界（第一） / 345 / 45 / 13.04%
工業界（第二） / 474 / 44 / 9.28%
金融界 / 91 / 22 / 24.18%
金融服務界 / 562 / 76 / 13.52%
體育、演藝、文化及出版界 / 255 / 48 / 18.82%
進出口界 / 311 / 54 / 17.36%
紡織及製衣界 / 322 / 34 / 10.56%
批發及零售界 / 1,673 / 142 / 8.49%
科技創新界 / 71 / 30 / 42.25%
飲食界 / 129 / 31 / 24.03%
香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界 / 557 / 196 / 35.19%
選舉委員會界別累積投票人數540，投票率是36.83%
選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
1,466 / 540 / 36.83%
立法會選舉｜李家超投票後見記者呼籲市民踴躍投票 指投票過程暢順方便
【08:30】地方選區投票率：累積投票人數67,991，投票率是1.65%
地區 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
香港島東 / 379,926 / 6,689 / 1.76%
香港島西 / 342,123 / 5,190 / 1.52%
九龍東 / 441,663 / 7,605 / 1.72%
九龍西 / 345,661 / 5,316 / 1.54%
九龍中 / 421,235 / 6,846 / 1.63%
新界東南 / 439,546 / 6,845 / 1.56%
新界北 / 408,660 / 6,745 / 1.65%
新界西北 / 436,087 / 7,517 / 1.72%
新界西南 / 471,045 / 8,424 / 1.79%
新界東北 / 445,352 / 6,814 / 1.53%
功能界別投票率：累積投票人數4,438，投票率是2.31%
功能界別 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
鄉議局 / 155 / 11 / 7.10%
漁農界 / 172 / 21 / 12.21%
保險界 / 111 / 10 / 9.01%
航運交通界 / 217 / 30 / 13.82%
教育界 / 74,618 / 1,305 / 1.75%
法律界 / 6,328 / 106 / 1.68%
會計界 / 23,937 / 343 / 1.43%
醫療衞生界 / 49,316 / 784 / 1.59%
工程界 / 9,699 / 446 / 4.60%
建築、測量、都市規劃及園境界 / 8,212 / 306 / 3.73%
勞工界 / 881 / 197 / 22.36%
社會福利界 / 11,217 / 250 / 2.23%
地產及建造界 / 557 / 28 / 5.03%
旅遊界 / 173 / 22 / 12.72%
商界（第一） / 903 / 58 / 6.42%
商界（第二） / 323 / 18 / 5.57%
商界（第三） / 307 / 191 / 62.21%
工業界（第一） / 345 / 22 / 6.38%
工業界（第二） / 474 / 15 / 3.16%
金融界 / 91 / 14 / 15.38%
金融服務界 / 562 / 38 / 6.76%
體育、演藝、文化及出版界 / 255 / 24 / 9.41%
進出口界 / 311 / 25 / 8.04%
紡織及製衣界 / 322 / 10 / 3.11%
批發及零售界 / 1,673 / 58 / 3.47%
科技創新界 / 71 / 12 / 16.90%
飲食界 / 129 / 7 / 5.43%
香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界 / 557 / 87 / 15.62%
選舉委員會界別投票率：累積投票人數227，投票率是15.48%
選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
1,466 / 227 / 15.48%
資料來源：選舉事務處
#要聞
