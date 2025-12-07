立法會選舉｜投票首10小時 地區直選累計超過98萬人投票

【Now新聞台】立法會選舉投票已進行超過10小時。

立法會選舉投票時間在早上7時半開始，晚上11時半結束。截至下午5時半，地區直選超過98萬名選民已經投票，投票率是百分之23.76。

投票時間比上屆提早一小時，結束時間亦延遲一小時。按時段劃分與上屆比較，投票率稍為上升。

在10個地方選區中，投票率最高的是新界西南，投票率有百分之24.52。而投票率最低的選區就是新界東北，投票率是百分之22.62。

看完地方選區後轉看選舉委員會界別，投票率超過九成七，是三個界別之中最高。

至於功能界別方面，商界(第三)和科技創新界的投票率達到百分百。

#要聞