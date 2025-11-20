立法會選舉｜政府刊憲公布專屬票站朝八半晚九半開放

【Now新聞台】立法會選舉於下月7日投票，政府刊憲公布所有票站位置，其中為公務員及醫管局醫護等設立專屬投票站，將較其他票站遲一小時、即八時半開放。

10個公務員專屬票站將設於灣仔警總等警署、警方設施或懲教署設施，7個醫管局醫護專屬票站分別設在荔景社區會堂，以及鄰近公立醫院的學校；兩個少數族裔專屬票站，位於九龍公園體育館及鄧肇堅維多利亞官立中學。合共19個專屬票站，由早上8時半至晚上9時半開放。

另外，指定院舍職員及院友亦可到3個外展票站投票，開放時間由早上8時半至晚上6時半。

