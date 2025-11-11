鳳凰｜一號風球今日日間維持
立法會選舉｜政府即日起舉辦39場選舉論壇 曾國衞指有助選民了解候選人政綱(陳佩彤報道)
【Now新聞台】政府即日起舉辦39場立法會換屆選舉論壇，政制及內地事務局局長曾國衞形容第一日論壇氣氛濃厚，相信有助選民了解候選人的政綱。
第一場舉辦的官方選舉論壇在荃灣大會堂舉行，新界西南選區五位候選人，包括民建聯的盧婉婷、民建聯的郭芙蓉、工聯會的陳穎欣、新民黨的張文嘉，以及經民聯的莫綺琪都有出席。
論壇分為四大部分，包括個人政綱介紹、提問環節、辯論環節等，分別問到她們對香港發展成專上教育樞紐有何具體建議、如何改善本港房屋政策，以及區內有甚麼最迫切需要解決的問題。
選舉論壇觀眾戴女士：「很熱烈、很開心，人人都開心。人人都這麼能幹，又這麼靚女。」
選舉論壇觀眾劉先生：「其實我人人都喜歡，她們說的範疇，如果全部都能夠實行就非常好。」
政制及內地事務局局長曾國衞都有到場，指第一日論壇氣氛濃厚。
政制及內地事務局局長曾國衞：「第一是做了優質的選舉文化，大家盡量是比政綱、比能力、比承擔、比貢獻。至於環節的設計，一方面固然希望大家可以就不同議題提出觀點，我相信在不同的組合或選區、界別，不同候選人之間的互動都會產生不同的作用。」
官方選舉論壇除了10個地方選區，28個功能界別及選舉委員會界別，每個界別都會有專場論壇讓候選人展示政綱。
#要聞
