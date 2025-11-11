立法會選舉｜政府即日起辦選舉論壇 曾國衞：氣氛濃厚會汲取經驗改善安排

【Now新聞台】政府即日起舉辦39場立法會換屆選舉論壇，政制及內地事務局局長曾國衞形容第一場論壇氣氛濃厚，相信有助選民了解候選人的政綱，從而作更好的選擇。

政制及內地事務局局長曾國衞：「這是政府第一次舉辦大型的選舉論壇，很多安排上會汲取經驗的。我們最主要是希望做到既是令到市民、選民知道候選人的情況，同時令到氣氛熱烈一點，同時整個安排都是安全有序地進行。至於市民方面，之前都是隨機安排了很多當區的選民、市民來，大家一起參加，希望大家都可以在現場看到。當然我們亦安排了現場直播，希望全港市民都可以多關注這選舉情況。」

#要聞