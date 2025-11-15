立法會選舉｜政府完成十場地方選區論壇 曾國衞稱候選人互動恰當

【Now新聞台】政府完成十場地方選區論壇，其中兩場移師香港公園奧林匹克廣場進行的論壇均出現事故，包括器材因天氣熱導致故障，論壇一度需要暫停。政制及內地事務局局長曾國衞被問到有候選人不適送院，仍繼續論壇會否造成不公，他稱會聯絡候選人跟進。

曾國衞：「論壇是進行當中，包括其他候選人、打氣團隊和現場觀眾都在這裡，這情況下我們決定繼續進行論壇，當然就候選人情況我們希望她身體健康，早日康復後，我們會與她商議或適當在重溫節目上補回適當時間，讓她交代政綱以至她的參選情況。」

政府五日內完成十場地方選區論壇，曾國衞認為候選人之間的互動恰當，既有互相提問，亦能提出其個人觀點和意見，是達到政府的預期效果，以及加深選民對候選人的認識。

