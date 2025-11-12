專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
立法會選舉｜政府新界西北選舉論壇 候選人就交通問題互相質詢(羅家晴報道)
【Now新聞台】政府第二日舉行立法會選舉論壇，新界西北五名候選人要就鼓勵生育等提出建議，亦就區內交通問題互相質詢。
第四場的官方選舉論壇移師至元朗體育館舉行，新界西北五位候選人同場較量，分別要答如何鼓勵生育。
立法會新界西北候選人周浩鼎：「這幾年我就是推動社區保母時薪向上調，就是要照顧基層家庭，只要幫助到婦女照顧到他們的小孩，等他們安心覺得是可以做到照顧。」
立法會新界西北候選人莊豪鋒：「他們告訴我，最重要是不是錢，他們最煩惱就是不知道如何兼顧自己上班、照顧小朋友，以及照顧家庭。」
立法會新界西北候選人梁明堅：「讓他一次性提取部分強積金，養自己的小朋友長大，那麼就不用等到退休才可以提取到強積金，替他們買樓付首期。」
立法會新界西北候選人甘文鋒：「有沒有子女累進式免稅額呢？生得越多、免稅越高，生兩個或以上薪俸稅有沒有可能做一些減免呢？」
立法會新界西北候選人陸頌雄：「我們可以提出『親子經濟』。現在為何酒樓會倒閉呢？因為少了一些一家大小、三代同堂去飲茶，擺滿月酒亦已經少了人做。」
辯論期間，候選人就區內交通問題互相質詢。
周浩鼎：「新界西北整個交通，要有屯門繞道和十一號幹線落成，我才認為可以有比較根源去處理。短期，你會有甚麼辦法也可以幫助到處理這個交通問題呢？謝謝。」
莊豪鋒：「馬上調低大欖隧道的收費，在一般和非繁忙時間免收費，因為這樣就可以令到元朗的車走元朗的大欖隧道，屯門的車就走屯門公路。」
甘文鋒：「陸頌雄你剛剛說到，你在立法會加入了很多委員會，但是似乎我們的屯門繞道和十一號幹線都是遙遙無期，究竟這數年中，究竟你在這些委員會究竟在做甚麼呢？」
陸頌雄：「你說要繞道那方面，其中一個難點就是屯門靠山那邊有個通風大樓，當地的居民是有些意見，不想放在那邊。我們覺得你加快基建的同時，都要顧及當區居民的情況。」
梁明堅：「落實興建屯門繞道，關注港鐵屯門南延綫工程進度。至於爆水管、無水用的問題都要積極關注解決，提升元朗屯門生活質素。」
立法會選舉會在12月7日投票，屆時會選出90個立法會議席。
