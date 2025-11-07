立法會選舉九龍中 6 人爭兩席 新思維未能入閘
立法會選舉｜政府會為每一個選區或界別舉辦選舉論壇
【Now新聞台】行政長官李家超指，政府下周起會為每一個選區或界別舉辦選舉論壇。
李家超在社交平台表示，政府舉辦論壇是為了讓每名候選人都有公平機會闡述政綱及抱負，提升公眾參與度。而他自己周五再主持了立法會選舉政府統籌專班會議，統籌政府全力辦好選舉，強調這次選舉競爭激烈，並非抹黑或挑撥矛盾、人身攻擊之爭，而是候選人演繹「愛國者治港」理念的優質性比拼和良性競爭，候選人資格審查委員會將盡快公布獲有效提名的候選人名單。
