立法會選舉｜政府港島東選舉論壇有候選人不適 一度暫停約十分鐘

【Now新聞台】政府舉辦港島東選舉論壇，有候選人不適，論壇一度暫停。

在香港公園奧林匹克廣場進行的港島東地方選區論壇，是政府舉辦的第十個立法會選舉論壇，亦是最後一場地區直選，候選人輪流講述政綱。

民建聯的李清霞發言期間感到不適，需要送院治理，論壇一度暫停約10分鐘，四名候選人包括競逐連任的工聯會吳秋北、民建聯植潔鈴、新民黨郭浩景和自由黨阮建中則繼續參與論壇。

完成這場地方選區論壇後，政府會陸續舉辦選舉委員會界別及28個功能界別的選舉論壇。

