立法會選舉｜政府舉行選委界選舉論壇 50名候選人均有出席

【Now新聞台】政府舉行選舉委員會界別選舉論壇，全部候選人都有出席。

論壇在灣仔伊利沙伯體育館舉行，五十名選委界候選人分八批、每次五人上台自我介紹，每人有兩分半鐘時間；除了助選團成員外，逾1100名選委都有出席。

政制及內地事務局局長曾國衞論壇後見記者，被問到這次不設提問及辯論環節是否不理想，他表示要考慮候選人及選委數目等實際情況，相信現時安排已可讓選委了解候選人的政綱及抱負。

政制及內地事務局局長曾國衞：「我們是希望一氣呵成，因為如果你組織數次的話，接近1500名選委要他們同一時間出現，大家公務都比較繁忙，所以我們希望能一次過安排，否則的話有些場次他可能有來，有些場次可能不來，都可能會造成一個不公的情況，所以在這個情況下亦都因應時間考慮，如果時間過長，亦不是一個很理想的安排。」

