立法會選舉｜政府舉行選委界選舉論壇 50名候選人均有出席
【Now新聞台】政府舉行選舉委員會界別選舉論壇，全部候選人都有出席。
論壇在灣仔伊利沙伯體育館舉行，五十名選委界候選人分八批、每次五人上台自我介紹，每人有兩分半鐘時間；除了助選團成員外，逾1100名選委都有出席。
政制及內地事務局局長曾國衞論壇後見記者，被問到這次不設提問及辯論環節是否不理想，他表示要考慮候選人及選委數目等實際情況，相信現時安排已可讓選委了解候選人的政綱及抱負。
政制及內地事務局局長曾國衞：「我們是希望一氣呵成，因為如果你組織數次的話，接近1500名選委要他們同一時間出現，大家公務都比較繁忙，所以我們希望能一次過安排，否則的話有些場次他可能有來，有些場次可能不來，都可能會造成一個不公的情況，所以在這個情況下亦都因應時間考慮，如果時間過長，亦不是一個很理想的安排。」
#要聞
其他人也在看
據報被指協助解放軍打擊美目標 阿里稱報道不實質疑洩密動機
英國《金融時報》引述美國白宮一份國家安全備忘錄報道,華盛頓指控阿里巴巴集團(09988.HK/BABA.US)為中國軍方針對美國境內目標的行動,提供技術支援。infocast ・ 1 天前
川普：已大致決定如何處理委內瑞拉問題
（法新社佛州西棕櫚灘14日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他已「大致」決定如何處理委內瑞拉問題。川普在前往佛羅裡達州莊園的空軍一號上告訴記者，「我大致已經決定了」。法新社 ・ 1 天前
立法會選舉．港島東｜ 工聯會吳秋北爭連任 4區議員夾擊 民建聯李清霞中途不適退場｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會香港島東地方選區選舉論壇今（15日）舉行，形勢出現「五爭二」，5 位候選人包括爭取連任的港島東立法會議員、工聯會會長吳秋北，及 4 名當區區議員自由黨阮建中、新民黨郭浩景、民建聯李清霞、民建聯植潔鈴。Yahoo新聞 ・ 1 天前
俄國轟炸基輔住宅大樓 德國批泯滅人性
（法新社柏林14日電） 俄羅斯今天稍早轟炸烏克蘭首都基輔（Kyiv）的住宅大樓後，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，此舉顯示莫斯科「泯滅人性」，而且已違反國際法。佩斯托瑞斯與多名歐洲防長會晤時指出：「顯然俄國總統普丁（Vladimir Putin）就是想讓烏克蘭的寒冬變得難以忍受，藉此打擊士氣、瓦解烏克蘭人民的抵抗意志，但他並未得逞。」法新社 ・ 1 天前
外交部提醒中國公民近期避免赴日 社交平台日文聲明：頭顱先被劈開｜Yahoo
日本首相高市早苗本月初在眾議院稱，如果台灣「有事」，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衞權的「存亡危機事態」。其言論引發的風波持續發酵，外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，稱日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，對在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。Yahoo新聞 ・ 1 天前
高市早苗談台灣外交風暴延燒！中國海警闖釣魚台
日本首相高市早苗提及中國若攻擊台灣日本將軍事回應後，中日關係急速惡化。中國海警再度進入釣魚台海域巡邏，外交與軍事緊張升溫。台灣周邊也持續遭中國軍機艦施壓。鉅亨網 ・ 5 小時前
卡尼:美國關稅政策將令加國損失500億加元 若不行動損失更大
加拿大總理卡尼表示,美國關稅措施將令加拿大損失500億加元。卡尼說,美國的關稅政策及所帶來的不確定因素,將令加拿大損失約1.8%的國內生產總值(GDP),相當於500億加元,又形容美國已經改變了,若加拿大不採取行動,損失只會更大。卡尼宣布,加拿大政府將透過改革運作方式、拓展多元化交易伙伴等新計劃,推動經濟增長,並增強加拿大的自主性。 (BC)infocast ・ 3 小時前
華軍事專家解讀如何對日迎頭痛擊 顯示強力回應
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗發表的涉台言論引來中國強烈不滿，中國外交部、國防部和國台辦紛紛發聲，嚴正警告日本，若膽敢武力介入台海局勢，中方必將迎頭痛擊。中國軍事專家杜文龍周日（16日）解讀，中方如何對日迎頭痛擊。on.cc 東網 ・ 7 小時前
日本當局據報擬推逾17萬億日圓經濟刺激計劃
《日經新聞》報道,日本首相高市早苗政府正考慮制定規模約17萬億日圓(約8545億港元)的刺激計劃,突顯政府側重擴張性財政政策。報道指,為該方案提供資金的追加預算規模可能在14萬億日圓左右,超過上一年的規模,這可能會增加日本本已龐大的公共債務。該方案將包括擴大所得稅減免範圍、汽油減稅、提供公用事業費補貼以及向地方撥付食品援助資金。財務省正在制定的方案規模可能會根據各執政黨派之間即將進行的談判而有所變化。預計日本政府將在內閣批准後,於11月21日最終確定該方案。自10月上任以來,高市承諾將制定規模龐大的支出措施方案,以緩解生活成本上升帶來的經濟打擊,並促進對人工智能(AI)和半導體等增長領域的投資。 (BC)infocast ・ 20 小時前
美國收緊移民簽證審查 肥胖、受養人有特殊需要等或遭拒簽 國務院：免增加醫療負擔｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普政府近日發出新的移民審查指引，要求駐外使領館在發出簽證時，須更嚴格評估申請人健康狀況與財務能力，包括肥胖和其他慢性疾病，受養人是否有特殊需要等，均將成為拒簽理由。據國務院上周的一封電郵表示，政策目的是確保移民制度不會成為公共醫療負擔。Yahoo新聞 ・ 1 天前
伊朗證實扣押一艘目的地為新加坡的油輪 指涉嫌違反規定
伊朗國營傳媒證實,革命衛隊在波斯灣水域扣押一艘載有石化產品、目的地為新加坡的油輪,指油輪涉嫌違反規定。有美國官員和海上安全消息人士早前指,伊朗攔截該艘成品油輪,並將它駛進伊朗領海。這是自以色列和美國6月對伊朗發動空襲以來,德黑蘭首次通報扣押油輪。報道引述革命衛隊的聲明,指這艘油輪因載運未經授權的貨物違反規定,但聲明沒有提供更多細節。消息人士稱,這艘懸掛馬紹爾群島國旗的油輪載有高硫柴油,正打算經印度洋前往新加坡。油輪所屬的管理公司說,當地星期五早上與油輪失聯,正與包括海上安全機構和船東在內的各方密切合作,以恢復聯繫。美國軍方表示,已獲悉事件,並積極監察事態發展。 (BC)infocast ・ 20 小時前
亞馬遜傳撐限制英偉達晶片輸華法案
美國國會正推動《保障國家人工智能存取和創新法案》（AI GAIN法案），規定人工智能（AI）晶片製造商供應給外國客戶前，須優先滿足美國客戶訂單。《華爾街日報》引述知情人士透露，亞馬遜正加入微軟的行列，支持這項進一步限制英偉達（Nvidia）向中國出口晶片的立法，反映AI領域競爭激烈，各家公司正試圖確保自身獲得更有利的晶片供應。信報財經新聞 ・ 1 天前
美國司法部對加州選區重劃案提告 阻止民主黨取得國會多數計畫
（法新社華盛頓13日電） 美國司法部今天宣布，已對加州選區重劃計畫「第50號提案」提起法律訴訟。英國廣播公司（BBC）和美國有線電視新聞網（CNN）報導，加州共和黨人上週已針對第50號提案，向加州中區聯邦地區法院提起訴訟。法新社 ・ 1 天前
川普簽行政命令調降牛肉等關稅 盼平抑生活成本壓力
（法新社華盛頓14日電） 美國總統川普今天簽署一道行政命令，降低牛肉、香蕉、咖啡及番茄等農產品的進口關稅。根據白宮發布的命令，新的關稅豁免將追溯至11月13日生效。法新社 ・ 1 天前
遭控對美國目標提供共軍技支援 阿里巴巴駁斥
（法新社北京15日電） 英國金融時報稍早引用白宮國家安全備忘錄報導，華府指控中國電商公司阿里巴巴在針對美國目標的「行動」中向中國軍方提供技術支援。中國駐華盛頓大使館否認相關報導，強調中國依法反對和打擊一切形式的網路攻擊。法新社 ・ 1 天前
孟加拉前總理哈西娜流亡 鐵腕鎮壓被控反人類罪 開腔斥審訊為「鬧劇」｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】孟加拉去年爆發大規模和平示威，惟遭總理哈西娜（Sheikh Hasina）鐵腕鎮壓，至少 300 人死亡，最終被逼下台，辭職流亡印度。孟加拉國國際罪行法庭（ICT-BD）週四（13 日）表示，將在下周一對哈西娜判決反人類罪，她面臨的最高刑罰為死刑。哈西娜接受 BBC訪問，強調自己無罪，形容審判是由政治對手操控的「鬧劇」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
哥國軍事行動釀7未成年人喪生 引發關注
（法新社波哥大15日電） 哥倫比亞國家監察專員辦公室負責人馬林（Iris Marin）今天表示，哥國軍方本週在南部亞馬遜地區空襲一個涉嫌運毒的武裝團體時，造成7名未成年人死亡。哥國軍方11日宣布，他們於10日清晨在亞馬遜地區發動空襲，擊斃前哥倫比亞革命軍（FARC）分裂團體的19名成員。法新社 ・ 4 小時前
墨西哥「 Z 世代」反政府示威 國家宮殿外爆激烈警民衝突 最少 120 人受傷包括大量警員︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】 墨西哥首都墨西哥城昨日（15 日）爆發大規模反政府示威，數千名示威者參與，抗議暴力罪案及貪腐現象，並悼念早前在公開場合遇刺身亡的市長 Carlos Alberto Manzo Rodríguez，最終演變成警民衝突。示威在總統官邸國家宮殿外演變成激烈警民衝突，造成最少 120 人受傷，當中大多數為警員。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
川普加薩走廊和平計畫 傳聯合國安理會17日表決
（法新社紐約聯合國總部14日電） 法新社報導，美國上週正式在聯合國安全理事會（UNSC）就加薩走廊議題決議文啟動協商，內容包含美國總統川普的和平計畫。美國與埃及、沙烏地阿拉伯、土耳其和印尼等數個阿拉伯或穆斯林為主國家今天發表聯合聲明，呼籲聯合國安理會盡快通過這份決議。法新社 ・ 1 天前
巴西數萬示威遊行 COP30爆多年來最大氣候抗議
（法新社巴西貝倫15日電） 數以萬計民眾湧入舉行COP30的亞馬遜城市街頭，在轟鳴的擴音器下起舞，這是近年來聯合國氣候峰會上首次爆發大規模抗議行動。這是自4年前在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的COP26以來，年度氣候會談場外首次出現大規模抗議，因為過去3屆會議分別在埃及、杜拜和亞塞拜然舉行，當地對示威活動的容忍度極低。法新社 ・ 10 小時前