立法會選舉｜政府論壇上 九龍東候選人討論區內交通 九龍西候選人辯論醫療住屋等(謝欣桐報道)

【Now新聞台】政府第三日舉行選舉論壇，九龍東五名候選人討論到區內交通問題，而九龍西的候選人主要辯論醫療、住屋等議題。

九龍西的論壇在旺角一個體育館進行，五位候選人辯論到如何提升區內居民的幸福感。

立法會九龍西候選人梁文廣：「我是三號梁文廣，我想問四號龐朝輝醫生，你剛才提到要減少輪候時間，如何適切提供更多醫療服務，你有何建議呢？」

立法會九龍西候選人龐朝輝：「增加人手，我們如何可以增加醫療的培訓，加強基層醫療的涵蓋率很重要，如何將一些個案、較穩定的，可以家庭專科轉介。」

立法會九龍西候選人鄭泳舜：「我想問一下2號劉愛詩，不少市民擔心一些過渡性房屋，可能可用的時間較短，可否都告訴我們，你覺得可如何善用這些資源呢？」

立法會九龍西候選人劉愛詩：「我們可以重用那些箱，做一些婦女互助中心、健康管理中心，去提升整個價值，令到社會更多人士能夠受惠。」

立法會九龍西候選人關煒曦：「最重要，我覺得反而是滲漏水方面如何去解決。煒曦在政綱倡議，要納入水務署等一些部門，綜合一站式尋找源頭。」

至於九龍東的論壇，五名候選人都關注到區內交通議題。

立法會九龍東候選人鄧家彪：「想問顏汶羽，因為剛才聽到他有個說法，就是說東九龍過山線，在座候選人都認為不可能，我想他說清楚，起碼工聯會和鄧家彪不認為沒可能。」

立法會九龍東候選人顏汶羽：「路路暢通，長遠而言，啟德的集體運輸系統，以及東九運輸系統應該要連貫起來，經過茶果嶺道、海濱道做到集體運輸，這樣交通可解決到。」

立法會九龍東候選人陳進雄：「我本人是支持九龍過山線，但我想問一號(鄧家彪)，以及三號(顏汶羽)候選人，他們為何作為議員設計一個2033年才起動的計劃，但是市民逼切性加多輛巴士、加密點班次都不能夠？」

立法會九龍東候選人梁思韻：「有20多萬工作人口，這個絕對是我們一個活力。我或可談及在交通上，如果現在九龍東過山線盡快上馬，亦可紓緩交通壓力。」

立法會九龍東候選人張培剛：「我認為東九龍線應該再盡快上馬，因為可以分流到市中心塞車的情況，另一方面亦要吸引不少企業遷移到九龍東甲級商廈。」

官方選舉論壇會一直舉辦至本月底，一共有39場，涵蓋所有選區及界別。

#要聞