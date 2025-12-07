精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
立法會選舉｜新界東北所有候選人表明 若當選定跟進居民安置等(陳浩然 報道)
【Now新聞台】立法會新界東北選區，五人競逐兩席。所有候選人都表明，如果當選，一定會跟進宏福苑居民安置等問題。
大埔宏福苑火災是今次新界東北選區焦點，競逐連任的民建聯主席陳克勤指，受到網上言論抹黑，選情有受影響，呼籲選民認清事實。
立法會新界東北候選人陳克勤：「網上雖然有抹黑，但這些全部都沒有事實根據。我們看到現在民建聯的選情其實是有一大程度的影響，所以我們很希望我們的支持者和選民認清事實，認清楚民建聯在火災過程中，我們是全程站在災民的身邊，希望為他們做更加多的事情。」
競逐連任的亦有新民黨的李梓敬，他希望能夠返回議會，盡快投入支援災民的工作。
立法會新界東北候選人李梓敬：「梓敬今次帶著沉重心情參與今次選舉，特別宏福苑在新界東北、梓敬的選區裡面，所以希望能夠爭取成功連任的話，我們希望能夠盡快投入工作，去支援及加強支援他們的工作。所以在今天立法會選舉當中，我們現在選情是嚴峻的，希望得到市民支持，給我一個機會。」
報稱沒有政治聯繫的黃頴灝指，自己親人在火災中失去所有財產，他期望修改圍標條例。
立法會新界東北候選人黃頴灝：「覺得我們任何同事入到議會，我們都要身先士卒，每一個災民聲音都要帶入，我們要面見大部分甚至每一個災民要聽他的聲音，不只是一位親人。我覺得是要立法修改如何規管圍標，因為現在防止賄賂條例圍標方面只限於公營機構，所以我們將條例擴展到所有私營機構，就可以在我們立法機構裡做到我們的責任。」
工聯會的古偉冰指，火災影響不少居民心情，但認為要向前行，希望當選後推動改革。
立法會新界東北候選人古偉冰：「災情影響不少街坊心情，但是特別大埔居民他們經歷不少，所以親人離開或者痛失家園，我自己都覺得很痛心，但覺得仍然要向前行。有幸當選的話，作為一個議員，我會盡力推特區政府全力改革。」
本身是沙田區議員的經民聯鄧肇峰，希望當選後跟進居民的安置問題及改善制度。
立法會新界東北候選人鄧肇峰：「中長期到底他會住一戶大約百多呎(平方呎)的地方，還是會有些安排？我覺得安置是其中一個現在居民很需要的事情。另外一方面，政府現在進行調查，相信都會很快有結果，其實到底的成因可能很多方面。如果真的當選，我都希望就著完善制度，希望盡我一分力。」
除了大埔，新界東北選區亦涵蓋沙田部分地區，選民人數約有44萬。
