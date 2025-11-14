立法會選舉｜新界東南候選人於官方論壇辯論如何平衡旅遊及保育生態(陳佩彤報道)

【Now新聞台】西貢郊野地區近年在假期時都吸引不少旅客到訪，多名立法會新界東南選區候選人在官方選舉論壇上辯論在發展旅遊的同時，要如何保育生態。

官方的地區直選論壇已舉辦了逾一半，下午在新界東南選區的論壇上，五名候選人辯論如何平衡區內的旅遊及生態保育。

立法會新界東南候選人葉傲冬：「我會繼續爭取政策拆牆鬆綁，讓鄉郊可以發展特色民宿，傳統美食亦優化，西貢海鮮美食中心定位，增加市中心吸引力，因為我覺得在生態旅遊的同時，亦可以吸引遊客去到西貢市中心，將半日遊發展成為兩日遊，甚至更長的時間。」

立法會新界東南候選人李貞儀：「為何我會說生態旅遊疊上人口老化？因為就算生態旅遊，都一樣有長者要出行，所以我們更加關注，究竟社區裡面有沒有無障礙設施，長者有沒有可以享用我們生態旅遊，所以我們致力關注我們長者的服務，亦支援我們獨居長者出行。」

立法會新界東南候選人方國珊：「我都想問貞儀，你如何平衡生態或旅遊景點，因為去到白腊村都好難有無障礙通道，因為山路很崎，會不會加一些碼頭，或者等等你可以補充，但我自己希望我們旅遊景點是除了平衡之外，亦要嚴格保護我們的生態環境。」

立法會新界東南候選人張美雄：「我們講這些政策絕不能紙上談兵，剛才我聽到志豪說了很多建議，想問志豪你知不知道我們西貢有多少個外島？我們有70幾個外島，其實我自己不只是留在自己區，整個西貢將軍澳我都會去了解。」

立法會新界東南候選人陳志豪：「張美雄議員問我西貢有多少個島嶼，我覺得這條問題完全沒有意思，一些在網上找到的問題你問我做甚麼？你更加值得講的是，如何可以開發西貢的島嶼資源，陳志豪議員的政綱裡面，就提及我們應該以低空經濟的模式，以低空經濟的工具去開發西貢區島嶼資源。」

政府周六舉行餘下港島兩區的選舉論壇後，周日起，就會為選委會界別及功能界別舉辦選舉論壇。

