立法會選舉｜新一屆立法會順利誕生 地區直選投票率逾三成 高於上一屆(羅家晴報道)

【Now新聞台】新一屆立法會順利誕生，地區直選投票率超過三成，高於上一屆。

今次立法會選舉花了大約6小時，便完成所有點票，比以往時間快了少許，90席結果塵埃落定，到底結果如何？讓我們一起看看。

地區直選有超過131萬人投票，投票率約三成二，較上屆高1.7個百分點。

看看十區情況，九龍中方面，民建聯李慧琼與楊永杰成功連任。九龍西都無大變化，民建聯鄭泳舜與梁文廣繼續留任。而在九龍東方面，工聯會鄧家彪成為「票王」，同區當選人是民建聯張培剛。

新界區就多了新丁加入，新界東南由民建聯葉傲冬當選；方國珊六次出戰，今次終於勝出，更成為「票后」。新界北方面，民建聯姚銘、新社聯譚鎮國都是首次晉身議會。

至於「全女班」參選的新界西南，由工聯會陳穎欣及民建聯郭芙蓉勝出。新界西北方面，民建聯周浩鼎繼續連任，實政圓桌的莊豪鋒就成功接田北辰棒。投票率最低的新界東北由新民黨李梓敬、民建聯陳克勤順利連任。

來到港島西方面，民建聯陳學鋒順利留低，新民黨陳家珮亦由選委界轉跑道勝出。港島東則由工聯會吳秋北及民建聯植潔鈴當選。

至於佔三分一議席的功能界別，大家最關注的旅遊界由奧運金牌得主江旻憓勝出。

有40席的選委會界別，投票率超過99%，是三個界別之中最高。

有了結果之後，看看政黨分布如何。民建聯有20個議席，繼續鞏固第一大黨地位；經民聯有8個席位；工聯會則保持有7席；自由黨同樣不變，有4個議席；新民黨就失去了多點議席，由6席跌至3席，沒有了一半席位。

全體議員明年一月立法會任期開始的首個會議上會宣誓就任，至於誰人會成為立法會主席，要交由議員互選產生，有待揭曉了。

#要聞