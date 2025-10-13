立法會選舉｜易志明及盧偉國宣布不會競逐連任

【Now新聞台】72歲的航運交通界議員易志明，以及71歲的工程界議員盧偉國，先後宣布不會參選新一屆立法會，至今已有7名年過70歲議員宣布不會競逐連任；至於已屆75歲的新民黨主席葉劉淑儀就表示，會適時公布決定。

不斷更新｜宣布不連任立法會議員名單

12名年過70歲的議員當中，有5人仍然未表態是否競逐連任，包括75歲的新民黨主席葉劉淑儀。

立法會議員(港島西)葉劉淑儀：「(除了年齡外，會考慮甚麼因素？葉太何時有參選決定？)我們適當時候會宣布，新民黨適當時候會宣布，請各位不要騷擾我。(你自己個人有何決定？)」

廣告 廣告

71歲的經民聯主席、工程界議員盧偉國就宣布不參選下屆立法會。

立法會議員(工程界)盧偉國：「謹此宣布，我不再競逐連任。為助力議會薪火相傳，支持議會年青化，我決定不參選第八屆立法會，我會繼續在其他平台服務社會，報效國家。」

至於72歲的自由黨航運及交通界易志明稱，與家人、黨友商議後，決定不參選新一屆立法會。他感謝過去13年業界的支持與鼓勵，離開立法會後仍會為航運交通界發聲。

易志明黨友李鎮強指，周二會開會商討選舉部署，認為張宇人和易志明棄選是受其他年長議員影響。

立法會議員(選舉委員會)李鎮強：「始終大主席(梁君彥)和馬(逢國)議員做了示範，讓他們覺得要了解此事是否值得，大家是否休息或可以透過交棒做到傳承，我覺得他們深切(思考)的地方。」

連同易志明，累計已有7名超過70歲的議員，近日相繼表明不會參選下屆立法會，其中經民聯林健鋒稱，總商會亦有不少年青人可以參選。

立法會議員(商界第一)林健鋒：「我始終認為年輕人是我們的未來，青出於藍勝於藍。(行會、旅發局等會否繼續？因為有傳70歲已是一條界線。)我們不需要將70歲放在嘴唇邊，例如香港有很多不同組織，大家都沒有談及這件事，最重要是我認為一個適合人選去處理一些不同工作。」

全國港澳研究會副會長譚耀宗認為，當社會回復平靜後，是合適時間交棒給年輕人。

全國港澳研究會副會長譚耀宗：「議會特別現在都正常，大家都理性很務實。如果你說我有這個年紀，有長時間的服務，亦看到大局可以了，都樂於給機會年輕人。」

被問到以後立法會議員是否都要以70歲作為參選年齡界線，譚耀宗指以全國人大常委為例，委員之間都有這樣約定俗成。」

#要聞