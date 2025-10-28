立法會選舉｜李家聰參選商界一 獲總商會主席陳瑞娟支持

【Now新聞台】立法會選舉提名期繼續，繼續有參選人到政府總部交表參選，其中爭取連任的教聯會副會長鄧飛決定由選委界「轉跑道」，出選教育界，航運交通界及商界一議席都有新面孔參選。

五屆總商會立法會代表林健鋒棄選商界(第一)議席，本身是總商會成員的大灣區醫療集團聯席行政總裁李家聰決定披甲上陣，獲總商會主席陳瑞娟、副主席金澤培等人支持，將要跟經民聯林偉全決一高下。

立法會商界(第一)參選人李家聰：「我們商會都有很多精英人才會報名參選，我就不便評論其他事件。作為一名土生土長的香港人我非常期待，可以在商界(第一)出一分力，為商界、為香港政府一起決策，希望將香港經濟發展得更好。」

航運交通界的自由黨易志明退下火線，黨內無人接棒，出海多年的遠洋船船長林銘鋒以獨立身份上陣參選。

立法會航運交通界參選人林銘鋒：「我從事航運業將近30年，我希望以我的專業知識以及國際視野服務業界，細心聆聽業界的聲音，為行業向政府建言獻策。」

至於爭取連任的教聯會副會長鄧飛，就由選委界「轉跑道」，競逐教育界議席。

立法會教育界參選人鄧飛：「這麼多新挑戰，世界大局的變化、國家的新規劃、香港生源結構的問題，還有人工智能對於教育帶來的巨大衝擊，對於教師的工作量，亦是很大的衝擊，我希望今次能聚焦教育議題上，現時回來功能組別，可能對於我來說是更易發揮。」

選委界方面，亦有更多人加入選戰，當中包括爭取連任的民建聯執委林琳、有兩名前高官撐場的前食物及衞生局政治助理陳凱欣。觀塘區議員鄧咏駿亦有到場報名，放棄競逐連任的議員馬逢國為他站台。

選委會界別日前已經有15人報名參選，當中包括有不同政黨的代表，亦有商人、律師、社福界人士等。提名期會在下星期四結束。

