立法會選舉｜李家超到票站視察電子點票流程演練等 呼籲市民踴躍投票(羅家晴報道)

【Now新聞台】立法會選舉明天投票，行政長官李家超視察票站準備情況，並呼籲市民踴躍投票。選管會主席陸啟康則指，選舉日期有重要性，如期舉行可避免立法會真空。

立法會換屆選舉投票前一天，行政長官李家超到訪東涌文東路體育館一般票站，及港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓的鄰近邊境票站，了解場地布置及工作人員的準備情況，包括觀看票站人員就電子選民登記冊系統發票安排和點票流程演練。

李家超指，完善選舉制度後，立法會覆蓋面更全面與均衡，聲音和意見更多元，呼籲市民要踴躍投票。

廣告 廣告

一同巡視票站的選管會主席陸啟康在一個電台節目就提到，選舉日期有重要性，不能夠隨便更改，又強調立法會選舉與救災善後工作無牴觸。

選舉管理委員會主席陸啟康：「在很多有選舉的地方，選舉日期不可輕易改動，否則政府可以任何不相關理由輕易更改選舉日期，所以很多地方的法例對更改選舉日期有嚴謹規定，香港亦不例外。所以按照現行選舉法例規定，如期選舉，選出有能力、有擔當人士擔任立法會議員，避免立法會出現真空，這是非常重要。」

今次選舉投票時間提早至七時半開始，至晚上十一時半結束。港鐵大部分路綫周日早上會提早開出頭班車，方便票站人員前往票站。九巴表示，部分路線會延長服務時間，途經較多票站的區內路線有需要時會加強服務。城巴表示，會密切留意各路線的需求，適時加強服務。

#要聞