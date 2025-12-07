立法會選舉｜李家超及多名司局長到票站投票 呼籲選出新一屆議員推動制度改革(歐仲雯報道)

【Now新聞台】行政長官李家超及多名司局長先後到票站投票。李家超指整個投票過程順暢及方便，認為今次選舉是代表推動制度改革和守護災民的一票，呼籲選民踴躍投票。

早上約八時半，李家超偕同太太林麗嬋到達所屬的半山高主教書院票站投票，他表示整個投票過程順暢及方便，又提到宏福苑火災令人感到悲痛，會與新一屆立法會合作，將事件查個水落石出，而今次選舉代表

推動制度改革和守護災民，呼籲選民踴躍投票。

行政長官李家超：「立法會議員我們會積極配合，以及商討不同支援災民、制度改革、復原重建這方面要緊密合作。所以建設更美好香港，今日必須要出來投票，利用好你手上一票，你認為最適合的議員去代表你，令到香港無論是災情，無論是復原重建，或者其他方面，建立香港經濟發展及改善民生方面舉措。」

律政司司長林定國以及財政司司長陳茂波早上亦有到票站投票。

律政司司長林定國：「為了香港的未來，有很多事情要處理，當然要包括火災之後的一系列善後工作。在新一屆立法會成立之後，特區政府必定會馬上與新一屆立法會一起各司其職，努力為大家建構一個更加平安的家園，更加美好的香港。」

財政司司長陳茂波：「行政機關及立法機構建設性互動結合力量，就能夠加速改革的全面進行。我們需要有承擔、有能力、有視野的代表，進入立法會與政府一起推動香港經濟，以及社會持續發展，為市民謀福祉。我呼籲大家踴躍投票。」

多名局長亦到票站投票，包括公務員事務局局長楊何蓓茵及保安局局長鄧炳強。

保安局局長鄧炳強：「希望我們選出來的立法會能夠盡快一起就制度改革、一些法例完善，就撥款建議一起盡快推展，希望盡快帶領香港走出重要一步。」

鄧炳強其後亦有巡視灣仔警總的公務員專屬票站，他指投票人數較多，票站整體有序。

除了警總，選舉事務處設立另外九個公務員專屬投票站，方便他們在完成投票程序後盡快返回工作崗位。

#要聞