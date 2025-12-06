立法會選舉｜李家超視察票站準備情況 呼籲市民踴躍投票

大埔宏福苑火災令全城關注棚網安全，發展局昨日（12月3日）宣布，全港正進行大維修工程的樓宇棚網，須在三日內，即星期六（6日）或之前全部拆除，涉及約200多幢公私營樓宇和政府大樓，屋宇署將於下周出台全新作業守則，要求所有棚網物料送到工地時就地採樣，經指定檢測所檢驗確定合格才可上架。更多消息：宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況宏福苑大火｜火險賠償可否用作償還按揭欠款？經絡按揭：目前仍存變數發展局局長甯漢豪宣布，所有現時正進行大維修、且外牆設有棚網的樓宇，包括所有公營、私營樓宇和政府大樓，都需在本周六或之前，完成棚網下架工作。全港目前正做大維修且設有棚網的私營樓宇約200多幢，公營房屋或政府大樓的維修項目約有10幾宗。甯漢豪表示，若未能在限時內拆除棚網，要預先通報審查部門，審視是否有合理的理由可以作出通融。她強調，下架的決定是出於希望保障公眾安全，不代表現時所有的棚網都不合規。她說，拆棚網的費用由承建商負責。甯漢豪表示，棚網下架後，屋宇署會爭取在下周發出新的作業守則，要求所有棚網的物料送到工地時就地採樣，經過指定的檢

