立法會選舉｜林家輝劉文君參選建測規園界 城大協理學務副校長張澤松參選教育界

【Now新聞台】測量師學會前會長林家輝及建築師學會會長劉文君先後報名參選，立法會建測規園界林家輝透露自己有居英權，若當選的話可以放棄。

立法會建測規園界參選人林家輝：「若有需要可以放棄。(但這一刻就未曾申請？)來不及，我答應了謝偉銓先生幫他助選，因為那時他打算競逐連任，所以我沒想過要參選，所以整件事是很快要發生。」

立法會建測規園界參選人劉文君：「有找過謝偉銓，但因為他想保持中立，所以他應該沒有支持那邊，規劃師學會會長都有提名給我，連測量師學會會長都有提名給我，數個會的會長都有提名。」

另外，城大協理學務副校長張澤松參選立法會教育界，對手包括現任選委界議員鄧飛。

