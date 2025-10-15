「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
立法會選舉｜林順潮及龍漢標宣布不競逐連任 至今至少15名議員棄選(羅家晴報道)
【Now新聞台】身兼港區人大代表的林順潮宣布不會參選下屆立法會，將會回歸專業，研究生物醫學科技；經民聯議員龍漢標亦宣布不參選。至今有至少15名議員表明不會競逐連任，立法會主席梁君彥稱，長江後浪推前浪是永恆定律。
12位年過70歲的議員當中，有8人已表明放棄競逐連任，仍未表態包括實政圓桌田北辰。
立法會議員(新界西北)田北辰：「屆時會解釋得清清楚楚，你們會明白的，你們問的問題屆時會一一交代。」
已宣布不競逐連任的立法會主席梁君彥，被問到70歲以上的議員是否應退選時，稱尊重他們決定。
立法會主席梁君彥：「(是否有70歲的大限？)我不知道這回事，我是74歲，我覺得是時候不參選了，就是這樣子。(準備好由年輕人接棒？)全個社會都是準備由年輕人接棒，長江後浪推前浪這個是永恆的定律。」
除了多位70歲以上議員外，再有多一名議員不會競逐連任。身兼港區人大代表林順潮宣布不繼續參選，將會回歸專業，研究生物醫學科技。
立法會議員(選舉委員會)林順潮：「我是有時間上的壓力，要將剛才說的深化開拓生物科技醫藥發展的壓力，並不是有其他的壓力，這個是百分之一百是我個人自己的決定。」
至於有傳不會競逐連任的江玉歡就向記者派西餅，稱下星期會交代去留。
立法會議員(選舉委員會)江玉歡：「今天主要是要多謝記者，因為下星期會很多人請你們吃東西，我請你吃甚麼，你都不會認為好吃。」
有單頭議員選擇不留任，亦有傳政黨有人不繼續參選。民建聯主席陳克勤稱，最快下星期會有決定。
立法會議員(新界東北)陳克勤：「我們會在下星期召開特別執委會，到時會審議和通過今次參選立法會名單，到時亦都會將詳細資料發布給大家。」
該黨成員劉國勳就透露，正與黨商討新想法。
立法會議員(新界北)劉國勳：「(是否黨內都已安排了一些北區區議員交棒？)我想這亦要等遲些再分享
對不對？剛才你提到的人選，今天是姚銘的生日，所以都給予他多些祝福。」
新民黨的李梓敬則指，要待該黨公布決定。
立法會議員(新界東北)李梓敬：「已經授權葉太(葉劉淑儀)和黎棟國去作出一個決定。這幾年都很慶幸可以在立法會工作，在社區為市民服務，都希望能一路為市民服務。」
新一屆選舉提名期會在下周五展開，為期兩個星期。
