立法會選舉｜梁君彥稱部分選區較上屆更激烈 沒人得到所謂特別祝福 籲選民踴躍投票

【Now新聞台】今日是立法會換屆選舉提名期的最後一日，立法會主席梁君彥指，90個議席都有競爭，期待會展開君子之爭。

立法會主席梁君彥：「部分選區的競爭是比上屆更加激烈，所有參選人都是站在同一起跑線上，沒有任何人得到所謂『特別祝福』，亦沒有穩勝的名單，他們都必須以實力及政綱理念以及服務社會的熱誠決勝負，我期待參選人展開一場高水平的君子之爭。」

他表示立法會是香港最重要的民意代表機關，希望市民不要因為立法會已經回復理性，不再內耗，而不重視立法會選舉，提到近期政府、政黨以及商界都有用不同的方式呼籲選民投票，有信心投票率會較上屆高。

