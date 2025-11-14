最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
立法會選舉｜楊何蓓茵：將再增過萬名公務員投票日值勤 支援選舉工作
【Now新聞台】公務員事務局局長楊何蓓茵指立法會選舉投票日，除了安排3萬名公務員處理選舉工作，及周日日常值班的2萬人以外，今日會向常秘及部門首長發出指示，要求再增加值勤人手支援選舉工作。
楊何蓓茵：「我們現在額外要求更多公務員當日上班，無論是做一些應付突發事情的工作、或者做一些呼籲選民投票的工作、或做一些服務點提供一些資訊，提供額外資訊給市民，是在以上的兩個數以外。我們要求部門提供的人手，部門在我們今天發出指引後，他們需要按他們個別情況，計算他們需要多少，但我們估計一定是五位數字，一定是上萬的人手。」
#要聞
