立法會選舉｜民建聯派26人參選 部分地區直選派兩人(羅家晴報道)

【Now新聞台】民建聯公布新一屆立法會選舉參選名單，一共派出26人參加；在地區直選方面，十區都會派人，其中三區更派出兩人參選。主席陳克勤認為，可讓市民有更多選擇以及投票率增加。至於梁熙及劉國勳等5名現任議員，將不會競逐連任。

立法會選舉提名期本周五展開，最大黨的民建聯率先公布參選名單，將會派出26人參與，其中14人會競逐連任。

地區直選方面，十區全部派人出選，部分更出現一區兩人參加；其中新界西南會派出葵青區議員郭芙蓉及盧婉婷參選，九龍東則由現任議員顏汶羽及觀塘區議員張培剛參加，港島東就派東區區議員植潔鈴及李清霞出選，而油尖旺區議員葉傲冬以及北區區議員姚銘，將會首次領軍參選新界東南及新界北選區。

餘下五區與上屆一樣，由李慧琼、陳克勤、鄭泳舜、周浩鼎及陳學鋒競逐連任。

陳克勤稱，一區派兩人參選對民建聯來說是新挑戰，但相信可讓市民有更多選擇，亦能令投票率增加。

民建聯主席陳克勤：「一定是會逢票必爭、一票不漏地深掘這些選票出來，我明白這樣選舉安排是會有風險，但是我相信經過過去四年民建聯在地區深耕細作，以及過去民建聯轉型，從一個選舉型的政團改變了，我們提出很多公共政策，提出了和社會各界一起合作，我相信這些都可以令民建聯有更多支持者投下神聖一票。」

至於選舉委員會方面則會派出8人，除了洪錦鉉、朱立威兩名新人外，陳恒鑌和何俊賢分別由地區直選及功能組別轉過來，林琳、陳仲尼、陳永光、葛珮帆四人則是爭取連任。

功能組別方面會有5人參選，商界第三是首次挑戰界別，將派出張琪騰參加，漁農界就派出大埔區議員陳博智參選，會計界黃俊碩、人大政協界陳勇將競逐連任，而社福界朱麗玲則會「捲土重來」。

現任的5名議員──梁熙、李世榮、黃英豪、郭玲麗及劉國勳將不會競逐連任。陳克勤稱他們不參選各有原因，感謝他們這四年的付出。

已經表態參選的還有實政圓桌莊豪鋒，他將會參加新界西北地區直選。

參與地區直選人士須獲得至少100個選區選民及最少10名選委簽名提名，並通過候選人資格審查委員會的審查，才符合資格參選。

