立法會選舉｜江志恒認同現行最低工資機制 梁進認為不應設最低工資(鄔卓然報道)
【Now新聞台】立法會選舉明日投票，飲食界兩名候選人對應否設最低工資持相反意見，至於業內外勞數是否要封頂，兩人都認為現時機制已行之有效。
自由黨的現代管理飲食專業協會副會長梁進，及無黨派的稻苗飲食專業學會主席江志恒，競逐立法會飲食界一席。
被問到是否支持現行以方程式計算最低工資的機制，江志恒表示認同。接現屆飲食界議員張宇人棒的梁進就與張宇人一樣，認為不應設最低工資。
立法會飲食界候選人梁進：「我亦是跟他當時的想法一樣，某位勞工界代表就說『100元』、『100元不如20元』，就用了20元來說。不過這樣東西亦很好顯示，張宇人議員是為我們業界爭取利益時、守護我們的價值時，是不遺餘力。飲食業這樣東西是不太適用，我們最低工資的提高當年已經帶來一系列的通脹。」
立法會飲食界候選人江志恒：「說真的我們的行業工時不會很短，體力勞動相當大，要聘請一個員工，這個最低工資我們從來都沒用過。當然有是好，因為這方面保障不是單單代表僱主，其實僱員一樣保障得到。」
兩人都認同要繼續容許業界輸入外勞，對於數量是否要設「熔斷機制」封頂，他們都認為現時本地僱員與輸入外勞2比1的要求已行之有效。
江志恒：「很多時說這麼多錢一萬多、兩萬元，都聘請不到那個工作崗位，其實真的，是聘請不到。有了這個輸入勞工計劃，可以大大幫助、紓緩這方面的問題，同時可以推動本地就業。如果這方面我們填補了另外的本地勞工，可以幫助其他行業，大家是雙贏的。」
梁進：「現時正步入經濟轉型期，我們很多食肆在這個經濟轉型期未必能夠維持經營，這亦是為何失業率高的原因。競爭力是最重要，如果市場上所有食肆或環境很好、大家做得好，自然會聘請多些員工，所以我認為熔斷機制，是不能夠在這個經濟轉型環境幫到我們。」
飲食界有136名選民，來自三個飲食業界團體。
