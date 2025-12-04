立法會選舉｜涉網上煽惑不投票或投無效票 4人被廉署拘捕

【Now新聞台】4人涉嫌網上煽惑他人在今屆立法會選舉不投票或投無效票，被廉署拘捕。

廉署表示，四名被捕男子介乎37至62歲，他們涉嫌於今次立法會選舉期間在社交平台留言或轉載貼文，煽惑他人不投票或投無效票。署方表示，將會依法以及按既定程序跟進完成調查後，會向律政司索取法律意見以決定是否檢控。

署方早前已就今次立法會選舉起訴另外3人有關罪行，重申在選舉期間內公開煽惑他人不選票或投無效票，會觸犯選舉條例。

