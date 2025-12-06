立法會選舉｜港鐵與巴士公司等周日提早頭班車

【Now新聞台】立法會選舉周日舉行，港鐵、九巴及城巴等公共交通機構提早頭班車、延長部分路線服務時間及加密班次，方便票站人員及選民。

港鐵(頭班車時間)

東涌綫：由香港往東涌05:15、由東涌往香港05:18

港島綫：由堅尼地城往柴灣05:15、由柴灣往堅尼地城05:20

將軍澳綫：由北角往寶琳05:28、由調景嶺往康城05:25、由寶琳往北角05:15、由康城往調景嶺05:12

觀塘綫：由黃埔往調景嶺05:25、由調景嶺往黃埔05:03

荃灣綫：由中環往荃灣05:21、由荃灣往中環05:10

南港島綫：由金鐘往海怡半島05:23、由海怡半島往金鐘05:25

屯馬綫：由烏溪沙往屯門05:02、由屯門往烏溪沙05:10

東鐵綫：由紅磡往上水05:15、由上水往金鐘05:20

輕鐵505號綫：由三聖往兆康05:17、由兆康往三聖05:15

輕鐵507號綫：由屯門碼頭往田景05:11、由田景往屯門碼頭05:10

輕鐵610號綫：由屯門碼頭往元朗05:10、由元朗往屯門碼頭05:10

輕鐵614P號綫：由屯門碼頭往兆康05:15、由兆康往屯門碼頭05:12

輕鐵615P號綫：由屯門碼頭往兆康05:09、由兆康往屯門碼頭05:09

輕鐵706號綫：05:10

城巴

1M號線往黃泥涌峽方向（循環線）：頭班車提早至05:30由會展站開出

5A號線往寶馬山方向（循環線）：頭班車提早至05:30由會展站開出，並增加06:20班次

30X號線往數碼港方向：頭班車提早至05:30由金鐘（東）開出，並增加06:00、06:30及07:00班次

41A號線往華富（中）方向：延長服務時間至00:00尾班車由北角碼頭開出，並增加23:30班次

41A號線往北角碼頭方向：延長服務時間至00:00尾班車由華富（中）開出，並增加23:30班次

50M號線往屯門站方向（循環線）：頭班車提早至05:30由和田邨開出

73號線往數碼港方向：延長服務時間至00:15尾班車由赤柱監獄開出

九巴

1A號線：中秀茂坪開出新增05:00、05:15、05:30、05:40、05:50、06:00、 06:10班次

1A號線：尖沙咀碼頭開出新增23:42、00:00、00:20、00:40、 01:00、01:20班次

2E號線：白田(北)/九龍城碼頭開出新增05:25班次

3D號線：慈雲山(中)/九龍城碼頭開出新增05:25班次

7M號線：樂富開出新增05:30、00:30班次

8號線：尖沙咀碼頭開出新增05:45班次

12A號線：黃埔花園開出新增05:30班次

29M號線：順利開出新增05:00、05:25、00:30班次

216M號線：藍田站開出新增05:15班次

31M號線：石籬開出新增05:00、05:20、00:30班次

34M號線：灣景花園開出新增05:00、05:25班次

36號線：荃灣西站開出新增05:00班次

37M號線：葵興站開出新增05:00、05:30班次

39M號線：荃威花園開出新增05:00、05:25班次

54號線：元朗(西)開出新增05:00、23:55班次

68號線：峻巒開出新增05:00班次

68F號線：峻巒開出新增05:00、00:00班次

69號線：天水圍市中心 /元朗(德業街)開出新增05:30、06:00、23:30、00:00班次

235M號線：葵涌(安蔭邨)開出新增05:00、05:25班次

249M號線：青衣站開出新增05:00、05:25班次

71K號線：大埔(太和)開出新增05:30班次

71K號線：大埔墟站開出新增05:40班次

72K號線：富蝶開出新增05:00班次

75K號線：大美督開出新增05:00班次

78A號線：皇后山開出新增05:00班次

78K號線：上水(太平)開出新增23:50班次

78K號線：沙頭角開出新增05:30班次

79K號線：上水開出新增05:30、00:00班次

79K號線：打鼓嶺(松園下)開出新增05:45班次

81K號線：穗禾苑開出新增05:15班次

81K號線：新田圍開出新增05:00班次

83K號線：黃泥頭開出新增05:15班次

272A號線：大學站開出新增05:00班次

273A號線：上水(彩園)開出新增05:00班次

283號線：沙田巿中心開出新增05:00、05:30班次

288號線：水泉澳(上)開出新增05:00班次

296M號線：康盛花園開出新增05:00、05:30、00:15班次

