立法會選舉｜經民聯在今屆選舉中取得8席 梁美芬相信新晉議員很快會上手

【Now新聞台】經民聯在今屆選舉中取得8席，外界關注新一屆立法會組成後，優先聚焦處理大埔宏福苑火災善後工作，被問到今屆多位「新丁」是否具備足夠能力應對，成功連任的梁美芬表示，相信新晉議員很快會上手。

立法會(選委界)當選人梁美芬：「做議員其實就是一刻都嫌遲，馬上工作，我們很同意馬上工作，工作就可以慢慢進入角色。我很相信經民聯新任的議員，我們會一起上下一心，因為這一件事是香港目前最重要的一件事。新任的議員我看到他們在整個選舉的過程中，包括勇於參選的直選議員有很大進步，所以相信他們不日很快會進入角色。」

#要聞