立法會選舉｜經民聯趙式浩參選地產及建造界 對決恒地執董黃浩明

【Now新聞台】立法會選舉提名期繼續，多人報名參選功能界別。

經民聯的陳祖恒爭取競逐連任紡織及製衣業界別，獲多名經民聯領導層到場支持，包括林建岳及盧偉國等。另一名報名參選的有紡織商會常務副會長兼秘書長蕭勁樺，獲紡織商會會長楊勳以及全國政協委員王庭聰等人陪同。

至於地產及建造界方面，經民聯趙式浩正式宣布參選，他的對手是恒地執董黃浩明。

立法會地產及建造界參選人趙式浩：「我們現在是選代議士，不是在選聰明人，所以我認為最重要都是有個心服務社會以及服務業界。有大型、中型及小型發展商，亦都有建造商，亦都有機電商。」

