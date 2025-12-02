立法會選舉｜被問投票率 陳國基：從來沒有預設目標(何嘉駿報道)

【Now新聞台】因應大埔宏福苑火災，大埔區內有3個票站將要臨時調整至其他地方，當局會安排穿梭車輛接載受影響的居民及選民到票站投票。政府重申對投票率沒有預設目標。

立法會選舉會如期選行，不過大埔宏福苑火災影響了區內部分票站安排，其中原本設於廣福社區會堂、大埔浸信會公立學校以及大埔社區中心的票站，將會更改至香港教師會李興貴中學、大埔崇德黃建常紀念學校以及羅定邦中學三個新票站，受影響的主要是宏福苑、廣福邨以及大埔墟的選民，當局會安排穿梭車輛方便選民往返住所及票站。

政制及內地事務局局長曾國衞：「受火災影響，目前居住在其他地區的宏福苑居民，除了公布新的票站安排之外，都會主動透過一戶一社工下的社工人員通知受災的居民新的投票站安排，並會視乎他的投票意願，安排合適的交通工具接送他們前往票站進行投票。」

當局強調選舉及救災是雙軌並行，沒有先後之分。

被問到投票率，政府重申希望每位選民都投票。

政務司司長陳國基：「我想重申，我們從來都沒有對投票率有一個預設的目標。我們的目標，如果你說有預設的，就是希望每一位合適的選民、合資格的選民都出來投票。」

陳國基又提到，當局周三起會恢復政府選舉論壇，兩日內會合共舉行8場，當中會問到候選人會如何支援受災居民等。

另外，政府會取消原定周六舉辦的選舉繽紛日，相關的嘉年華、同樂日以及晚會等活動亦會取消，但會保留在鑽石山一個商場內擺放相關宣傳展覽，而在周六及周日，部分政府場地及設施免費開放等安排仍會繼續。

