專訪郭晉安｜稱《金式森林》與陳曉華「愛上」對方
立法會選舉｜謝邱安儀參選批發及零售界挑戰邵家輝 周小松勞工界競逐連任
【Now新聞台】功能界別方面，零售管理協會主席謝邱安儀報名參選批發及零售界，挑戰爭取連任的自由黨主席邵家輝，這界別共有兩人報名。
立法會批發及零售界參選人謝邱安儀：「現任的邵家輝議員為我們的業界盡心盡力，只不過現在這一時刻我選擇出來參選，原因就是我希望能夠給予業界一個更有實力、一個有實力的選擇給大家。」
恒地執董黃浩明亦參選地產及建造界，預料對手有經民聯趙式浩。稻苗學會主席江志恒出戰飲食界，將會跟自由黨梁進對決。
另外，多個界別累計亦有兩人參選，其中全國青聯委員黎達成參選人大政協及全國性團體界，挑戰民建聯的陳勇。
民建聯觀塘區議員張琪騰參選商界(第三)界別，挑戰爭取連任的嚴剛。中資基金業協會會長連少冬參選金融服務界，挑戰競逐連任的李惟宏。
自由黨副主席陳曉峰報名參選法律界，對撼律師李頴彰。專科醫生梁禮賢就參選醫療衞生界，對手是爭取連任的林哲玄。
另外，勞聯周小松在勞工界競逐連任，這界別一共4人報名參選。
