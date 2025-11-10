立法會選舉｜資審會裁定161名參選人全部提名有效(鄔卓然報道)

【Now新聞台】立法會選舉12月7日投票，候選人資格審查委員會確認全部161名參選人都符合資格。就參選人資格被質疑，政務司司長陳國基指不會評論個別個案，強調選民屆時可按個人意願投票。

立法會選舉提名期上周四結束，有161人報名參選。候選人資格審查委員會完成審查全部參選人，裁定全部提名有效。

對於有個別參選人被質疑與所屬業界的聯繫，會否影響公眾對選舉的信心或認受性，身兼委員會主席的政務司司長陳國基指，所有參選人都是擁護基本法、效忠特區，符合資格。

政務司司長陳國基：「我們不會評論個別個案。香港的選舉制度是非常公平、公正，每位選民入到投票站，投票時是純粹百分之百個人意願，投哪位也是他個人意願，所以候選人將來選出來時，都是選民的選擇，亦是很自由的選擇，所以這些所有投哪一位，我們是絕對保密。我相信在這方面，我們認為在選舉制度來說，認受性我不認為有懷疑。」

被問到為何未完成資格審查就安排抽候選人編號，陳國基認為做法沒問題。

陳國基：「抽籤和資格審查是無一個必然的先後次序，上屆亦是一樣，我們抽了籤，才公布資格審查結果。我們覺得抽籤主要的目的，都是希望盡早方便我們的候選人去作好一些他們的選舉工程的準備。當然我們亦曾提醒他們，在資格審查未曾公布時，最好先別用這個號碼，最好等資格審查通過了才用，但作好準備，我們覺得是沒有問題的。」

政府周二開始會舉行選舉論壇，一共有39場，會邀請候選人及市民出席。

