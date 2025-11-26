立法會選舉｜選民投票後會獲發心意卡 憑卡可享有部分商戶優惠(張曼琳報道)

【Now新聞台】立法會選舉下月7日投票，政府於投票日及之前一日都會安排康文署的泳池及科學館等免費開放，而選民投票後會獲發心意卡，憑卡可享有部分商戶優惠。政務司司長陳國基表示，只要優惠不能叫選民，投給指定候選人就沒有問題。

還有不足兩星期就是投票日，為感謝選民投票，政府推出心意謝卡，選民投票後就會獲發一張，這張卡由香港生成式人工智能研發中心設計生成的，選民憑卡可到指定商戶享用特別優惠。

被問及參與活動的商戶會否藉此誘導選民投票給為特定候選人，政務司司長陳國基指活動僅為呼籲選民投票，不存在任何問題。

廣告 廣告

政務司司長陳國基：「這些優惠不能叫接受優惠的人，投某一個候選人或不投某一個候選人，這是重點。我見所有的優惠其實也是列明你投了票就可以，不理你投哪人，暫時沒問題。」

陳國基又指，不會以心意卡檢查公務員有否投票，但強調公務員應該支持政府工作。

陳國基：「整個安排中沒記名、沒號碼，每一張完全一樣，所以我們不能以這張心意卡去證明某一個人有沒有去投票。我可以借你張心意卡，你可以拿我張心意卡，其實沒必要，我們亦不會這樣做。我們不會以一張心意卡去檢查他有沒有去投票，但是我們反而希望每一位公務員明白道理而自己去投票，這才是重點。」

當局亦推出多項活動及優惠鼓勵選民投票，於投票前一日及投票日、即是下月6日及7日，一連兩日濕地公園以及康文署轄下的公眾泳池、科學館、太空館以及藝術館，都會免費開放給全港市民使用；「綠在區區」回收可獲雙倍積分；房委會指定商場及街市消費滿指定金額，可獲額外一小時免費泊車。

投票日前一日，政府亦會舉辦「選舉繽紛日」，活動包括晚上於西九文化區的大匯演，全港各區亦會舉辦多項活動呼籲選民投票。

#要聞