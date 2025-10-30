立法會選舉｜選舉處周四接33份提名表 累計有109份提名(鄔卓然報道)

【Now新聞台】選舉事務處周四接獲33份立法會選舉提名表格，累計有109份提名。

體育、演藝、文化及出版界至今有兩人參選，社福界同樣有兩人競逐一席。漁農界暫時有一人已報名，民建聯的陳博智早前亦宣布會參選。

選委界方面，六名新人報名參選加入戰團，5名現任議員亦競逐連任，其中何俊賢由漁農界轉戰選委界。這個界別早前已經有20人報名，除了有不同政黨的代表，亦有商人、律師、牧師等，至今合共有31人已經報名競逐選委界的40個議席。

#要聞