立法會選舉｜部分選委界參選人早上到政府總部報名(高詩敏報道)
【Now新聞台】部分立法會選委會參選人早上到政府總部報名，包括多個現任議員，他們表示有信心能夠連任。
多個現任選委會議員首日已到政總報名，他們都表示對連任有信心。
立法會選委會界別參選人梁美芬：「發揮我作為憲法、基本法、國際法學者，以至擔任多年區議員及立法議員積累下來的歷練、經驗，從國際、國家及香港3個層面建言獻策。」
立法會選委會界別參選人管浩鳴：「香港的長遠財政上，如何有量入為出的健康，第二是我們面對老人人口，我們有很多工作要做的，例如大灣區安老要繼續加強，醫療方面的改革我都是較關心的。」
面對多名直選以及功能界別的議員，這屆決定「轉跑道」到選委界參選，有參選人承認有競爭。
立法會選委會界別參選人吳傑莊：「競爭永遠都有的，我覺得有競爭才有進步，希望更多有心有力、有志服務香港的朋友一起參選，我是歡迎競爭的。」
立法會選委會界別參選人林振昇：「未來會否有更多代表參選，我們都很難估計，暫時很難估計結果，我只能做好自己的工作。」
功能界別方面，現任批發及零售界議員邵家輝以及金融服務界議員李惟宏亦報名競逐連任，而律師李頴彰亦以獨立身分參選法律界。
#要聞
