立法會選舉｜鄧飛由選委界「轉跑道」 競逐教育界議席

【Now新聞台】立法會選舉提名期繼續，繼續有參選人到政府總部交表參選，其中爭取連任的教聯會副會長鄧飛會由選委界「轉跑道」，競逐教育界議席。

立法會教育界參選人鄧飛：「這麼多新挑戰，世界大局的變化、國家的新規劃、香港生源結構的問題還有人工智能，對於教育帶來的巨大衝擊，對於教師的工作量亦是很大的衝擊，我希望今次能聚焦教育議題上，現時回來功能組別可能對於我來說，是更易發揮。」

選委界方面，繼續有多人報名參選，當中包括爭取連任的民建聯執委林琳、前食物及衞生局政治助理陳凱欣，觀塘區議員鄧咏駿亦有報名，放棄競逐連任的議員馬逢國為他站台。

這個界別日前已經有15人報名參選，當中包括有不同政黨的代表，亦有商人、律師、社福界人士等。提名期會在下星期四結束。

2025立法會選舉提名(地區直選)

2025立法會選舉提名(功能界別)

2025立法會選舉提名(選委會界別)

