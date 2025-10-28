江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
立法會選舉｜鄧飛由選委界「轉跑道」 競逐教育界議席
【Now新聞台】立法會選舉提名期繼續，繼續有參選人到政府總部交表參選，其中爭取連任的教聯會副會長鄧飛會由選委界「轉跑道」，競逐教育界議席。
立法會教育界參選人鄧飛：「這麼多新挑戰，世界大局的變化、國家的新規劃、香港生源結構的問題還有人工智能，對於教育帶來的巨大衝擊，對於教師的工作量亦是很大的衝擊，我希望今次能聚焦教育議題上，現時回來功能組別可能對於我來說，是更易發揮。」
選委界方面，繼續有多人報名參選，當中包括爭取連任的民建聯執委林琳、前食物及衞生局政治助理陳凱欣，觀塘區議員鄧咏駿亦有報名，放棄競逐連任的議員馬逢國為他站台。
這個界別日前已經有15人報名參選，當中包括有不同政黨的代表，亦有商人、律師、社福界人士等。提名期會在下星期四結束。
#要聞
其他人也在看
江旻憓持有的加拿大護照 到底有多厲害？今年排名首超美國護照
本港政壇熱議「劍后」江旻憓出戰地區直選，或因未能及時處理護照問題，短期內暫不參選立法會。江旻憓為本港精英運動員，難得的奧運金牌得主，另外擁美國名牌大學史丹福大學與中國人民大學法律碩士學歷，而且獲頒銀紫荊，被形容為愛國政壇「明日之星」—參選事件揭發連愛國精英都持有的加拿大護照，在國際舞台上到底有多厲害？Yahoo財經 ・ 29 分鐘前
中共四中全會釋出的三個訊息
Getty Images 為期四天、由中共中央總書記習近平主持的中國共產黨第二十屆第四次中央委員會全體會議（四中全會）於上周舉行，會後發布公報。 這份綜合性文件突顯中國下一個五年經濟發展規劃的主要方向。 以下是從會議及公報中得出的三個重點： 反腐風暴可能比我們想像的還要大 中國觀察人士從週一（10月20日）持續關注出席人數的官方數據。 缺席這類由習近平主持的全體會議，必須有充分理由，例如嚴重疾病。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
特朗普：不會以副總統身份競逐2028年美國大選
美國總統特朗普表示，不會以副總統身份競逐2028年美國大選，認為共和黨在2028年將擁有一批頗具潛力的候選人，包括國務卿魯比奧及副總統萬斯。 根據美國憲法，美國總統最長任期為八年，但特朗普一直未有完全排除尋求第三屆總統任期的可能。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 20 小時前
特朗普暗示或放棄對中美第一階段經貿協議調查
【彭博】— 美國總統特朗普暗示，他可能會根據即將與中國國家主席習近平舉行的會談結果，放棄對中方是否違反其第一任期貿易協議的調查。Bloomberg ・ 21 小時前
美軍兩飛機半小時內南海連環墜毀 中方：願從人道主義提供協助 「炫耀武力」引發安全問題｜Yahoo
美軍太平洋艦隊表示，兩架飛機在南海墮海，5 名機組人員全部安全獲救，情況穩定。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
在與美國貿易談判中 中國仍握有一項關鍵籌碼
【彭博】— 對稀土的掌控力將使中國在本周末吉隆坡談判中獲得前所未有的籌碼，迫使美國作出讓步。此外，北京手中還握著對一個更關鍵供應鏈的控制權：醫藥。Bloomberg ・ 3 天前
特朗普的亞洲一週行——BBC記者分析得失利弊
AFP via Getty Images是次訪問包括特朗普與習近平期待已久的會晤 美國總統唐納·特朗普已抵達亞洲，展開一週旋風式的外交行程，期間將與中國國家主席習近平舉行備受期待的會晤。 議程焦點將是貿易——這一領域再度成為全球兩大經濟體之間緊張關係的核心。 特朗普抵達馬來西亞首都吉隆坡，東南亞國家協會（ASEAN）峰會於週日（10月26日）開幕。他接下來將訪問日本，最後前往韓國，白宮表示屆時將與習近平會面。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
中國稱轟炸機繞台演練！川普與習近平會晤前夕釋軍事訊號？
中國多架轟 - 6K 轟炸機近日飛近台灣周邊空域進行演練，正值美國總統川普與中國國家主席習近平預定舉行「川習會」前夕。此次中國軍方行動被視為釋出戰略訊號，凸顯中台局勢與美中關係的敏感時刻。鉅亨網 ・ 1 天前
中美休戰方案被指迴避關鍵矛盾
【彭博】— 中美貿易談判代表已為特朗普與習近平在本周峰會後宣布一系列外交成果鋪好了台階。這些相對容易達成的共識令投資者頗為欣喜，但更深層的核心分歧依然未決。Bloomberg ・ 14 小時前
政府冒牌水｜新物流署長郭黃穎琦履新：與同事一起化危為機
政府物流署早前捲入採購冒牌樽裝飲用水風波，新任政府物流服務署署長郭黃穎琦今日（27日）履新，接替已於9月19日展開退休前休假的陳嘉信。她表示，每個機構在發展時都會遇上問題及挑戰，自己上任後的首要工作是與部門同事溝通，了解物流署的工作和最新情況。 郭黃穎琦今早到北角政府合署上班，她表示近期在採購工作遇上挑戰，自己就am730 ・ 22 小時前
立法會選舉 2025｜李家超斥反對勢力抹黑選舉 正常人事更替遭刻意歪曲｜Yahoo
立法會選舉提名期已經在上周展開，行政長官李家超今早（28 日）出席行政會議前見記者，表示會發信給所有公務員，提醒他們要「以身作則」，履行公民責任在 12 月 7 日投票。李家超並且表示，將會堅決防範和打擊任何干預破壞選舉的行為，指各項所謂「限制」和「祝福名單」的說法都是為了抹黑新選舉制度。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
美中結束2天貿易磋商 貝森特：為川習會建立正面架構
（法新社吉隆坡26日電） 美國總統川普與中國國家主席習近平即將舉行重要貿易會談，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，美中兩國官員在川習會前建立起「非常正面的架構」。不過，貝森特強調，川習會上任何延長美中貿易休戰的協議，都將是「川普（Donald Trump）總統的決定」。法新社 ・ 1 天前
同志替代框架暫緩期屆滿 政府：研究循行政措施解決 學者：政府不設框架或續違人權法
政府早前因應「岑子杰案」提出《同性伴侶關係登記條例草案》，9 月遭立法會否決後，特首李家超指局方將研究循「行政措施」保障同性伴侶的權利。隨著終院於 2023 年定下的兩年暫緩期於周一（27 日）屆滿，暫未見有進展。法庭線 ・ 2 小時前
中美就多項經貿問題形成基本共識 特朗普看好與習近平敲定全面協議
【彭博】— 美國和中國高級貿易談判代表周日表示，雙方就一系列有爭議的問題達成了一致。這一進展為總統特朗普與國家主席習近平敲定協議並緩解攪動全球市場的緊張局勢奠定了基礎。Bloomberg ・ 1 天前
美中貿易休戰在即市場嗨翻！分析潑冷水：根本問題還沒解決仍存隱憂
美國總統川普與中國國家主席習近平預定本周在南韓舉行峰會，雙方將宣布新一輪緩解貿易緊張的協議。儘管市場對此反應正面，但分析人士警告，這次協議著重於短期讓步與外交成果，並未觸及國安與科技等核心矛盾。鉅亨網 ・ 12 小時前
政府停擺！美國2天超過1萬次航班延誤
美國聯邦政府持續停擺，空中交通管制員缺勤人數激增，周一（27 日）全美超過 5,600 個航班延誤，周日也有超過 8,800 個航班延誤。鉅亨網 ・ 4 小時前
李在明警告：韓國房地產是顆定時炸彈
南韓總統李在明警告，韓國房地產市場是一個即將破裂的泡沫，他支持韓國央行上週維持利率的決定。 由於擔心更低的借貸成本可能進一步刺激房地產價格上漲，李在明表示，必須避免引發曾困擾日本數十年的經濟困境。 李在明接受彭博電視採訪時表示：「事實上，韓國正面臨一場非常危險的鉅亨網 ・ 1 天前
美軍艦抵千里達參與軍演 委內瑞拉斥挑釁之舉
（法新社卡拉卡斯26日電） 委內瑞拉今天譴責美國軍艦抵達鄰國千里達及托巴哥共和國參與聯合軍事演習，稱此為「挑釁之舉」，並聲稱已逮捕與美國中央情報局（CIA）有關的僱傭兵。委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府在聲明中表示：「委內瑞拉譴責千里達及托巴哥共和國與中情局協調發起軍事挑釁，目的是在加勒比海地區挑起戰爭。」法新社 ・ 23 小時前
立法會選舉2025｜江旻憓據報持外國護照不參選 梁君彥功能界別席位掀經民聯「內鬥」｜不斷更新｜Yahoo
2025 年立法會選舉提名期在 10 月 24 日開始，部份宣布參選人士已經表示，會在提名期首日向選舉事務處報名參選。Yahoo新聞 ・ 4 天前
加拿大總理強調貿易談判由聯邦主導 以回應省政府廣告引發美方加關稅
【彭博】-- 在美國總統唐納德·川普因安大略省政府的一則電視廣告而決定對加拿大加徵更高關稅後，加總理馬克·卡尼領導的政府似乎與安大略省省長的貿易干預行為保持了距離。川普宣布將對加拿大商品進一步加徵10%關稅之後，加拿大內閣部長Dominic LeBlanc在社交媒體上發文稱，與美國談判是「聯邦政府的責任」。卡尼隨後在馬來西亞對記者強調，與白宮的貿易談判由「加拿大政府唯一負責」，並指出如此談判是「最佳前進路徑」。安大略省省長Doug Ford周五表示，其政府委托製作的電視廣告將於周一暫停播出，希望貿易談判能夠重啟。但加拿大一些省長稱讚Ford和安大略省採取了直接接觸美國決策者和公眾的方式，他們認為川普和其他一些共和黨人的強烈反應，恰好證明該廣告已奏效。原文標題Carney Pushes Back on Provinces Spoiling for a Fight With TrumpMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前