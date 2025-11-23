立法會選舉｜金融界論壇 兩候選人討論推動食品產業發展

【Now新聞台】政府舉辦立法會金融界選舉論壇，兩名候選人討論推動食品產業發展。

立法會金融界候選人陳振英：「希望食品不是只是自己發展，正如題目所說，我們應該與旅遊體驗連在一起，例如大家很著名的杯麵紀念館，它是利用整個生產流程，讓消費者看到其生產流程，引起他對食物的興趣及黏度，所以認為食品加旅遊是完全一個可發展方向。」

立法會金融界候選人葉子健：「食品產業的發展都需要技術創新，我們看到茅台的發展史，它都是經過技術創新。第三個當然是政府政策支持，因為通常食品行業需要場地等，我們要協助它，它需要設備的更新換代，我們都要協助及一個很重要的就是認證，法國葡萄酒為何賣這樣貴，因為它有認證有產地來源。」

