立法會選舉｜陳克勤倡於以熟地重建宏福苑 方國珊冀盡快訂立工地禁煙條例

【Now新聞台】對於大埔宏福苑的善後工作，新界東南當選人方國珊表示應以「先訂立、後審議」的方式，訂立工地禁煙條例；新界東北當選人陳克勤提議在富善邨後面重建宏福苑。

立法會新界東北當選人陳克勤：「那一塊是熟地，而且附近亦有一些臨時巴士廠，是可以做擴建，所以我覺得那個位置是比較適合，但是不是最合適，我相信是留給特區政府去決定。」

立法會新界東南當選人方國珊：「工地的禁煙情況這個我是歡迎的，兼且我認為可以先通過、後審議，盡快落實，因為火災無情，一個這麼大的隱患，如果得到業界各方面支持，大家這麼憂傷的情況下大家都沒有反對的話，盡快立法，可以做好規管。」

