立法會選舉｜陳國基：延長投票時間為方便選民 不一定會多些人投票(梁家寳報道)
【Now新聞台】立法會選舉將於下月7日投票，今次投票時間延長至16小時。政務司司長陳國基接受本台專訪時表示，延長時間是為了方便選民，不等如會多些人投票，自己無預測過投票率，但希望所有選民都會投票。
還有不足一個月就是立法會選舉投票日，投票時間延長至早上七時半至晚上十一時半。
政務司司長陳國基出席本台節目《大鳴大放》時表示，決定延長投票時間是為了方便選民，無考慮過會多了多少人投票，亦無預測過投票率會否達到上屆的30.2%。
陳國基：「是否因為延長投票時間就一定多了投票率，這亦沒有一個等號在。我們只能夠說，我們的目的是方便每名選民，亦沒有一個計算，如果你說長些就多些，我們不如二十四小時那就更多，不應該是這樣，不是這樣看的。」
為了鼓勵公務員投票，當局容許他們在毋須遞交任何投票證明下，以實報實銷方式取回的士費等交通開支。陳國基表示，不會檢查公務員有否投票，但相信公務員不會虛報。
陳國基：「我對他們非常有信心，我不會相信他們會這樣做。第二，如果真的有人這樣做，這也違反法例，我們真的發現這樣的情況，我們都會作適當紀律處分，但我相信不會有人需要這樣受罰。」
他又認為公務員以身作則投票是支持政府的表現，當局推出多項措施，都是為了鼓勵大家自願投票。
陳國基：「公務員都是政府的一部份，我們認為他們一定要投票，我們並沒有強迫投票，亦強迫不了，如何強迫投票呢？我想告訴你，我都不知你有否投票，對不到號碼，對不到？家寳，你有否投票？有否寫你的名字？沒有，檢查不了。如何做這樣東西？亦不會這樣做。但我們呼籲就一定要做，我們希望亦一定要說出來，說出道理來，讓他們投票自然去投。」
今次選舉亦會在灣仔警總等設專屬票站方便公務員等投票，陳國基表示，這些票站都會設有禁止拉票區等。投票結束後，專屬票站及外展票站的選票都送到較大的票站點票。
